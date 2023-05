Flórida aprova início de aulas mais tarde para alunos do ensino fundamental e médio

Na segunda-feira, 8, o governador Ron DeSantis assinou uma lei que dará aos alunos do ensino fundamental e médio da Flórida mais algumas horas de sono.



O projeto de lei 733 da Câmara foi aprovado na quinta-feira, 4, pelo Senado da Flórida, proibindo as escolas de ensino fundamental de começarem antes das 8h e as escolas de ensino médio de começarem antes das 8h30.



Cerca de 48% das escolas públicas de ensino médio da Flórida começam as aulas antes das 7h30, de acordo com o Escritório de Análise de Políticas de Programas e Responsabilidade do Governo do Legislativo.

Outros 19% das escolas de ensino médio começam entre 7h30 e 7h59.



No momento, a maioria das escolas de ensino médio começa por volta das 7h30, a maioria das escolas de ensino fundamental começa às 9h30 e as escolas primárias começam às 8h.

O projeto de lei foi aprovado para combater os efeitos da privação do sono, que podem afetar o desempenho acadêmico dos alunos, segundo a Academia Americana de Pediatria, que recomendou que as escolas de ensino fundamental e médio comecem às 8h30 ou mais tarde para dar aos alunos a oportunidade de dormir o quanto precisam, mas a maioria dos adolescentes americanos começa a escola muito cedo.



As mudanças teriam que entrar em vigor até julho de 2026 e cada distrito escolar adequando ao novo horário.

O primeiro dia de aula para o ano letivo de 2023/24 nas escolas públicas de Broward é segunda-feira, 21 de agosto de 2023. O último dia de aula é segunda-feira, 10 de junho de 2024. Ainda não há definição de mudança do horário divulgada.