Ron DeSantis assina lei que proíbe chineses de comprar terras na FL

As medidas restringirão a propriedade de terras na Flórida por cidadãos chineses, proibirão o uso de plataformas de mídia social de propriedade chinesa, como TikTok e WeChat, em dispositivos governamentais e limitarão ainda mais as faculdades e universidades de construir relacionamentos com “países preocupantes” estrangeiros, como a China.



DeSantis disse que a legislação, que entrará em vigor em 1º de julho, "deixa muito claro que não queremos o PCCh (o Partido Comunista Chinês) no Estado da Flórida".



"Eles estabeleceram uma posição de poder econômico, de hegemonia industrial, e suas forças armadas são muito mais fortes hoje do que há 20 ou 25 anos", disse DeSantis durante um evento de assinatura de lei em Brooksville. “Eles têm um líder que é muito ideológico e tem a intenção de expandir a influência do PCC, não apenas em sua região, mas também em todo o mundo”.



DeSantis, que tem trabalhado para construir credenciais internacionais antes de uma corrida presidencial prevista para 2024, culpou as "elites em nosso próprio país" que por uma geração favoreceram "lucros de curto prazo" com a China. Ele não especificou os indivíduos.



Os legisladores aprovaram as medidas visando países estrangeiros preocupantes – China, Cuba, Irã, Coréia do Norte, Rússia, Síria e Venezuela – durante a sessão legislativa que terminou na sexta-feira e atraiu a oposição de alguns sino-americanos.

A medida mais controversa (SB 264) visa impedir amplamente que os cidadãos chineses comprem terras na Flórida. A legislação permitiria que cidadãos chineses com vistos não turísticos adquirissem parcelas individuais com menos de dois acres e localizadas a pelo menos oito quilômetros de instalações militares.



A legislação também visa proibir governos, cidadãos e empresas de países estrangeiros de interesse de adquirir terras agrícolas no estado. Além disso, proibirá a venda de propriedades localizadas a 16 quilômetros de bases militares e outras infraestruturas críticas – portos marítimos, aeroportos, usinas de energia e instalações de tratamento de água – a interesses ligados ao governo chinês ou a outros países estrangeiros de interesse.