Pais processam McDonald's da FL por queimadura grave de McNugget em criança

Os pais de uma menina de 4 anos entraram com um processo contra uma franquia do McDonald's no sul da Flórida depois que a criança teve uma queimadura de segundo grau causada por nuggets de frango "extremamente quentes".



Os gritos de dor da menina encheram um tribunal de Broward na terça-feira, 9, onde o processo está acontecendo e a gravação do momento da queimadura foi repassada. O fato aconteceu em 2019, no dia em que Philana Holmes comprou para sua filha um Chicken McNugget Happy Meal em um drive-thru do Tamarac McDonald's.



Um pedaço de nuggets ficou preso entre a coxa da vítima e o cinto de segurança, causando queimaduras de segundo grau e cicatrizes.



Os gritos foram gravados. Ninguém contesta que a queimadura de segundo grau na pele da menina foi causada pela galinha. A disputa no tribunal é sobre quem é o culpado.



A mãe e o pai da criança, Humberto Caraballo Estevez, processaram o McDonald's por negligência e treinamento impróprio, acusando a empresa e a operadora de franquia, Upchurch Foods, de não proteger a segurança de seus clientes.

Em declarações iniciais na terça-feira, os advogados dos pais disseram que a franquia deveria saber que estava passando um produto perigoso pela janela do drive-thru e que a sede corporativa do McDonald's era culpada por não estabelecer padrões mais seguros.



O advogado de defesa Scott Yount disse que a culpa não era da empresa.



“Os McNuggets de frango são feitos para serem comidos, não para serem pressionados contra a coxa de uma menina de 4 anos por dois minutos”, disse Yount.



O McDonald's emitiu um comunicado sobre o caso na segunda-feira: "Levamos a sério todas as reclamações e certamente aquelas que envolvem a segurança de nossa comida e as experiências de nossos clientes", afirmou. “Este assunto foi analisado minuciosamente. Garantir um alto padrão de segurança e qualidade alimentar significa seguir políticas e procedimentos rígidos para cada produto que cozinhamos e servimos. Essas políticas e procedimentos foram seguidos neste caso e, portanto, discordamos respeitosamente das reivindicações do autor”.



A primeira testemunha foi Ralph Fernandez, o elo entre a operadora de franquia Upchurch e o McDonald's USA. Fernandez testemunhou que o frango é cozido a uma temperatura de 160 graus e mantido nessa temperatura até ser servido. Mas essa temperatura destina-se a garantir que o produto esteja totalmente cozido, disse ele.

“Está quente o suficiente para causar queimaduras?” perguntou o advogado do autor, John Fischer.

“Essa não é a intenção”, respondeu Fernandez.

Espera-se que o julgamento perante o juiz do circuito de Broward, David Haimes, seja breve e se concentre apenas em saber se o McDonald's é responsável pelos ferimentos da jovem. Se os autores ganharem, um segundo julgamento determinará os danos.



Fonte: Sun Sentinel.