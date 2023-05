Veja 10 lugares mais baratos para se viver na Flórida em 2023

A Flórida é um estado enorme e muitas pessoas se mudam para cidades caras sem pesquisar. Existem muitos lugares acessíveis para morar na Flórida que oferecem a segurança e as comodidades de um local mais caro, segundo o PropertyClub, que estimou os lugares mais baratos com base nos preços de moradia e aluguel, bem como nos custos de vida, incluindo mantimentos, serviços públicos, transporte e assistência médica.



Os 10 lugares mais baratos para se viver na Flórida, segundo a pesquisa, em 2023 são:



1. Jacksonville



O lugar mais barato para se viver na Flórida é Jacksonville. É também uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Jacksonville está localizada bem no topo do estado, perto da fronteira entre a Flórida e a Geórgia. Mas, ao contrário da maioria das outras grandes cidades, Jacksonville é um dos lugares mais acessíveis para se viver se você ama a Flórida.

O custo médio de uma casa em Jacksonville é de cerca de US$ 260.000, US$ 60.000 abaixo da média nacional. Um apartamento de um quarto custa para uma pessoa média cerca de US$ 975. Você pode esperar preços mais baixos do que a maioria dos lugares nos Estados Unidos aqui. Você pode viver uma vida confortável por cerca de US$ 1.900 por mês aqui, tornando Jacksonville a cidade mais barata da Flórida.



2. Cape Coral



O segundo lugar mais barato para se viver na Flórida é Cape Coral, cidade localizada no sudoeste do estado. É facilmente um dos lugares mais acessíveis para se viver na Flórida. É também uma das cidades mais seguras da Flórida, com uma das taxas de criminalidade mais baixas do estado.

O custo médio em Cape Coral é de cerca de US$ 290.700, abaixo das médias da Flórida e dos Estados Unidos. Um apartamento de um quarto custará cerca de US $ 1300. Há menos impostos nesta área, então você pode manter mais de seus fundos. É um local ideal para aposentados.



3. Gainesville



Gainesville é uma cidade acessível na parte centro-norte da Flórida. É o lar de duas escolas - a University of Florida e a Santa Fe College e é uma das maiores cidades da Flórida Central. Você pode residir em uma cidade grande enquanto acessa o custo de algo menor.

O custo médio em Gainesville é de cerca de US$ 210.000, o que fica abaixo da média nacional e da Flórida. Um apartamento de um quarto aqui custa cerca de US$ 1.100. A única coisa cara em Gainesville é o custo dos serviços públicos.



4. Dade City



Dade City é outro dos lugares mais baratos para se viver na Flórida. Fica perto de Tampa, facilitando o deslocamento se você trabalha na cidade. Dade City é possivelmente o lugar mais acessível para se viver na Flórida.

O custo médio em Dade City é de cerca de US$ 179.500, bem abaixo da Flórida e da média nacional. Você pode esperar pagar cerca de US$ 1.372 por um apartamento de um quarto na cidade. É um lugar espaçoso e seguro para se viver.



5. Dunedin



A cidade única de Dunedin também é um dos lugares mais acessíveis para se viver na Flórida. Aqueles que procuram um estilo de vida descontraído vão adorar a sensação encantadora que esta cidade oferece aos seus residentes. Tem excelentes escolas e uma baixa taxa de criminalidade que qualquer família apreciará.

O custo médio de uma casa em Dunedin é de cerca de $ 340.000 no momento, mas o mercado está mudando constantemente. Muitas casas são vendidas por cerca de $ 245.000. Você pode esperar pagar cerca de US $ 1.100 por um quarto em Dunedin.



6. Kissimmee



Kissimmee é outro dos lugares mais baratos para se viver na Flórida, e também fica muito perto do centro de parques temáticos do estado, a poucos passos do Universal Studios e da Disneyworld. Você pode aproveitar a vida perto das atrações de Orlando sem se estressar com o tráfego diário de Orlando.

O custo médio de uma casa em Kissimmee é de cerca de US$ 265.000. Você pode esperar pagar cerca de US $ 1.050 por um apartamento de um quarto aqui, que é acessível pela proximidade de outros destinos.



7. Bartow



Bartow fica perto do centro da Flórida, a cerca de oitenta quilômetros de Orlando e Tampa. É um local tranquilo convenientemente situado no Condado de Polk, facilitando o deslocamento para o trabalho se você tiver um emprego fora de Bartow.

O custo médio de uma casa em Bartow é de cerca de $ 240.000. Você pode esperar pagar cerca de US$ 900 por um apartamento de um quarto em Bartow, significativamente abaixo da média nacional e da Flórida. É ainda perto do aeroporto para facilitar o acesso às viagens.



8. Homosassa Springs



Homosassa Springs é uma cidade localizada ao norte de Tampa Bay. É uma das seleções mais rurais desta lista, mas ainda é um lugar excelente e acessível para quem prefere um pouco de solidão em suas vidas.

O custo médio de uma casa em Homosassa Springs é de cerca de US$ 265.000. Para um apartamento de um quarto, você pode esperar pagar cerca de US$ 975, abaixo da média nacional e americana do mercado. É um lugar acessível para chamar de lar.



9. Melbourne



Melbourne fica bem na costa atlântica, perto de Cabo Canaveral. Tem uma mistura sólida de turistas anuais e um grupo de moradores que reside lá o ano todo. Geralmente tem uma população mais velha, mas grupos mais jovens se mudaram ao longo dos anos.

O custo médio de uma casa em Melbourne é de cerca de US$ 335.000. Você pode esperar pagar cerca de US$ 1.300, o que é relativamente baixo para a Flórida. É um local próspero na parte inferior da Flórida.



10. Edgewater



A última é a cidade de Edgewater, localizada na costa leste da Flórida. Fica perto de Daytona Beach e Cabo Canaveral. Edgewater é uma cidade pitoresca que também é um dos lugares mais baratos para se viver na Flórida.

O custo médio em Edgewater é de cerca de US$ 310.000, embora muitas casas tenham sido vendidas por cerca de US$ 270.000. Você pode esperar pagar cerca de US $ 820, uma das taxas de aluguel mais baratas do estado e do país.



