Garota de 13 anos é atacada por tubarão em Fort Pierce Beach (FL)

Uma menina de 13 anos foi atacada por um tubarão em uma praia do condado de St. Lucie, costa leste da Flórida. O ataque aconteceu na parte rasa de Fort Pierce Beach.



A adolescente Ella Reed estava sentada em águas rasas com uma amiga perto de um cais em Fort Pierce Inlet State Park na quinta-feira, 12, quando de repente sentiu uma dor aguda no lado.



“O tubarão era tão poderoso. Isso foi o que eu mais senti porque mordeu muito forte no meu estômago ”, disse ela.



Segundo a adolescente, ela reagiu e deu um soco no tubarão, que se afastou, mas logo voltou para um novo ataque. Ela então tentou afastá-lo com as mãos e foi mordida de novo. A amiga a ajudou a sair da água e a mãe e o irmão então foram ao seu socorro.



“Foi uma loucura porque ela estava totalmente coberta de sangue da cabeça aos pés, então ela não podia ver o que estava acontecendo”, disse a mãe de Reed. Ela estava tremendo, mas estava calma.



Recuperando em casa após o ataque, a garota recebeu 19 pontos. Ela foi mordida no estômago, braço, dedo e na parte superior do joelho. Ela acredita ser um tubarão-touro de cerca de 1,5 a 2 metros de comprimento.



“Eu estava meio em choque com tudo o que aconteceu, então não estava realmente com dor porque a adrenalina estava nas alturas”, disse ela ao Local 10 News.



Ataques EUA



De acordo com dados da Universidade da Flórida, os EUA têm uma média de 74 mordidas de tubarão não provocadas por ano desde 2013. Na Flórida, foram relatados quatro ataques de tubarão em 2023. Nenhum foi provocado e nenhum foi fatal.

Embora os ataques sejam raros, os especialistas dizem que é possível reduzir ainda mais as chances seguindo os seguintes passos:

Tenha cuidado entre os bancos de areia onde os tubarões gostam de ficar.