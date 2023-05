Professora da FL é investigada por exibir filme da Disney com personagem gay

Uma professora da quinta série disse que está sendo investigada pelo Departamento de Educação da Flórida depois de mostrar a seus alunos "Strange World", um filme de animação da Disney de 2022 com um personagem birracial e gay.



Jenna Barbee é professora na escola Winding Waters K-8 de Hernando County. “Eu sou a professora que está sendo investigada pelo Departamento de Educação da Flórida por doutrinação por exibir um filme da Disney”, disse Barbee em um post no TikTok no fim de semana.



No post, Barbee explicou que exibiu o filme da Disney para uma turma que estava parcialmente cansada após um dia de testes padronizados. Ela também disse que havia pego previamente assinatura de todos os pais, permitindo que os alunos assistissem a um filme classificado como dentro daqueles sugeridos pelo "guia parental".



De acordo com Barbee, um pai reclamou e a denunciou ao Departamento de Educação do estado. Ele é membro do Conselho do Distrito Escolar do Condado de Hernando e reclamou com o diretor sobre o filme não ser apropriado para os alunos, de acordo com Karen Jordan, porta-voz das Escolas do Condado de Hernando.



A professora disse aos membros do conselho distrital que o filme não era de forma alguma sexual e estava vinculado ao plano de aula atual sobre meio ambiente e ecossistemas.



Em carta, o distrito escolar se explicou aos pais. “Ontem, o filme da Disney ‘Strange World’ foi exibido na sala de aula de seu filho. Embora não seja o enredo principal do filme, partes da história envolvem um personagem masculino tendo e expressando sentimentos por outro personagem masculino. No futuro, este filme não será exibido. A administração da escola e o Departamento de Padrões Profissionais do distrito estão revisando o assunto para ver se outras ações corretivas são necessárias", disse o distrito escolar.



A denúncia faz parte da controversa legislação da Flórida, assinada no ano passado pelo governador Ron DeSantis, que proíbe certas instruções sobre orientação sexual e identidade de gênero na sala de aula. DeSantis e outros apoiadores defenderam a medida como uma forma de “direitos dos pais”, enquanto os oponentes disseram que ela tentou apagar as pessoas LGBTQ das escolas e apelidaram a lei de “Não diga gay”.



A lei inicialmente proibiu a instrução sobre orientação sexual ou identidade de gênero do jardim de infância até a terceira série ou de uma forma considerada não apropriada para a idade em todas as outras séries, mas desde então foi expandida para limitar essas informações durante todo o ensino médio. Os professores que violarem a política estadual podem ser suspensos ou ter suas licenças de ensino revogadas.

A Disney estava entre os que se manifestaram contra a lei no ano passado, estimulando DeSantis e os republicanos da Flórida a retaliar contra a empresa de entretenimento, visando seu controle sobre a terra dentro e ao redor de seus parques temáticos.



Fonte: CNN.