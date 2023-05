Total Love Foundation lança livro "Abundância na Falta", da neurocientista Dra. Rosana Alves

A Total Love Foundation convida toda a comunidade brasileira da Flórida para o lançamento do livro "Abundância na Falta", da neurocientista, psicóloga, palestrante internacional e embaixadora da TLF, Dra. Rosana Alves, no dia 23 de maio, em Fort Lauderdale.

"O livro traz informações indispensáveis, toca o coração profundamente e inspira mudanças que não podem mais esperar. A Neurociência e a Psicologia trazem o contorno científico para essa narrativa. Sem dúvida alguma, o conteúdo compartilhado é capaz de transformar a vida", diz a instituição, que também apoia famílias imigrantes na Flórida.

A autora, Dra. Rosana Alves, é psicóloga há mais de 20 anos e uma das neurocientistas brasileiras mais reconhecidas no mundo. Possui, além de mestrado e doutorado, três PhD's (pós-doutorados)em neurociências.

No livro, ela propõe uma revolução pessoal, a partir da narrativa da história da própria mãe, a Dona Beth, que aprendeu a viver a abundância na falta, deixando um legado inestimável para aquelas que desejam superar os seus traumas e os seus desafios.

"Minha missão é ajudar você a ter uma vida livre e abundante, mesmo em meio à falta, te deixando mais confiante e determinada a seguir em frente de forma agradável e segura. Faço isso ao apresentar para você, assuntos e situações do dia a dia, explicados através da neurociência de forma prática e simples, permitindo você levantar-se do 'banco do sofrimento' ao qual foi colocada", dia a autora.

Movimento Abundância na Falta

O Movimento Abundância na Falta, criado pela Dra. Rosana Alves, apoia projetos, como o Fala Mulher - "uma organização sem fins lucrativos, que atua no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, na construção da equidade de gênero, na promoção da independência financeira feminina, na facilitação do acesso às informações sobre a Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres. Além do trabalho na defesa e garantia dos direitos humanos, de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou violação de direitos".

Este projeto tem sido positivamente impactado com o recebimento do livro (cada mulher atendida foi presenteada com um exemplar) e com a discussão on-line sobre os temas presentes na obra. O objetivo é lançar luz e oportunidades para mulheres em vulnerabilidade.

O ingresso para o lançamento do livro é gratuito e a reserva deve ser feita através do site eventbrite. Após o evento de lançamento, haverá sessão de autógrafos com a autora.

A pré-venda do livro está disponível por $25,00. O lançamento será de 7:15pm a 8:45pm, no 3980 NW 21st Ave, Avenue Oakland Park.