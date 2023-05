Brasileira Karla Lasmar lança o livro "Pelos olhos da fé" no Broward Center for the Performing Arts

"A verdadeira fé só existe se vier acompanhada da ação". Com essa e outras afirmações sobre fé e perseverança, a escritora Karla Lasmar lançará seu livro: "Pelos Olhos da Fé", em um evento no dia 27 de maio, às 10:30am, no Broward Center for the Performing Arts, em Fort Lauderdale, sul da Flórida.

Neste livro de estreia, sua autobiografia, o foco é o desenvolvimento pessoal e espiritual. Empreendedora brasileira vivendo há mais de 20 anos nos Estados Unidos, Karla Lasmar de Araújo conta sua trajetória narrada desde a vida no Brasil, acompanhada pela família quando menina e jovem mulher, até a construção de uma bem sucedida carreira nos Estados Unidos, como empresária no ramo da beleza.

Em uma época em que ainda não havia as facilidades dos smartphones, enfrentou todos os perigos que uma mulher encontra ao estar em outro país sem a companhia de sua família e amigos, tendo ao seu lado somente uma fé extrema nos planos de Deus para a construção de seu legado.

Em busca da realização de seus sonhos, a autora - também protagonista - da história, parte para uma terra distante, sozinha, sem dominar o idioma e sem nenhuma especialização profissional específica, contando apenas com a disposição para o trabalho, objetivos claros e a certeza de estar no caminho certo.

Já se imaginou chegando nos Estados Unidos da América apenas com uma bagagem e uma fé inabalável nos planos de Deus para a construção do seu legado?

O ofício da escrita sempre fez parte de sua vida. Aos seis anos, já participava de concursos literários, com atuação destacada. Continuou desenvolvendo sua habilidade narrativa em prosa, poesia, literatura epistolar, entre outros estilos, até decidir investir tempo e talento nesta sua primeira publicação internacional.

"Foi escrevendo que descobri a importância de sermos nós mesmos, de nos conhecermos e falarmos tudo que pode efetivamente trazer a cura para as nossas almas. É uma jornada de enorme aprendizado na busca que deve ser constante - por autoconhecimento, que se aprofunda com o ato de se expressar e ouvir o próprio coração, a voz que está dentro de nós. Assim, é possível desvendar códigos importantes para a vida plena", afirmou.

"Acredito que todos nós temos duas vozes que são sopradas aos nossos ouvidos. Uma que vem para acusar de coisas que ficaram para trás, que trata das pendências do passado e das coisas que não foram resolvidas.

E a outra que é exatamente o contrário, pois vem nos incentivar a cumprir o nosso propósito (nós somos o propósito), levando-nos a tomar atitudes e a ter constância. Essa segunda voz nos ensina como podemos nos libertar da prisão emocional, das emoções e situações que nos paralisam.

Uma porcentagem das vendas dos livros, será convertida para a ONG Seja Luz idealizada pela empresária Patricia Moreira, que ajuda crianças órfãos em Uganda na África.

Uma porcentagem das vendas dos livros, será convertida para a ONG Seja Luz idealizada pela empresária Patricia Moreira, que ajuda crianças órfãos em Uganda na África.

