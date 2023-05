Torneio Beach Tennis Fest 2023 promete agitar Pompano Beach

O torneio " Beach Tennis Fest 2023" promete agitar a praia de Pompano Beach (FL) no final de semana dos dias 03 e 04 de junho. O evento começa às 9 da manhã e termina às 6 da tarde com a premiação das duplas.

Em seu terceiro ano consecutivo o campeonato esportivo da modalidade irá reunir mais de 200 jogadores em diferentes categorias. Este ano o evento contará com lounge para o público curtir música com o DJ Ewer Halls e também a área do Bigode Gourmet com aperitivos brasileiros e roda de samba no sábado a partir das 3pm. Tudo gratuitamente.



Expositores e profissionais também promoverão suas marcas, produtos ou serviços durante o campeonato, com tendas montadas na areia, ao lado norte do píer.



O torneio deste ano terá ainda uma área especial para os produtos de Beach Tennis, como: raquetes, acessórios e roupas da marca SMASH e FLOW. Também roupas, biquínis e acessórios brasileiros.



Durante a programação, os visitantes poderão curtir a praia e também degustar guloseimas brasileiras como açaí Concept, água de coco (Watta Coco) além de várias outras opções refrescantes.

O torneio de Beach Tennis integrará atletas de diferentes categorias e nacionalidades em 12 quadras espalhadas pela praia de Pompano Beach. O torneio também conta com jogadores profissionais que participam da categoria Open (com premiação em dinheiro).

O evento é coordenado pela Sea and Sugar, GazetaNews e Eliane Gallotti, jogadora e entusiasta do esporte.

De acordo com os organizadores, o evento vem ganhando cada ano mais apoiadores e jogadores, já que o esporte virou o queridinho dos brasileiros. Alguns torneios foram realizados ao longo do ano nos EUA e cada vez mais pessoas estão aprendendo ou praticando o Beach Tennis.



“Poder promover esta festa esportiva é um prazer para mim, que também pratico o esporte e super incentivo as pessoas a experimentarem algum tipo de esporte, proporcionando mais qualidade de vida para quem trabalha muito neste país” disse Fernanda Cirino, Editora do jornal GazetaNews e também organizadora do evento.



“Somos uma família, eu me sinto satisfeita e realizada em ver o quanto este esporte, que eu tanto lutei para levar até aos brasileiros na Flórida, cresceu. Somos 'irmãos de quadras' e isso não tem preço”, declara Eliana Gallotti, idealizadora do evento.



As inscrições custam $40 por pessoa com direito ao kit (camisa, sacola, água, brindes) e podem ser feitas no EVENTBRITE.COM (Beach Tennis Fest).



Para promover sua marca, produto ou apoiar o evento ligue para 754 235 12 67 ou 954 802 6402.



O evento será no endereço:



270 N. Pompano Beach Boulevard, Pompano Beach, FL 33062.

Horário: 9:00a.m. as 6:00 p.m.



Apoiadores



ATRIUM PAY – aplicativo de investimento e financeiro.

Rejuvchip - Chip da Beleza

Smash - roupas e acessórios de Beach Tennis.

Watta Coco- a verdadeira água de cocô na caixinha

Bella Smile – Onde o sorriso vem em primeiro lugar

Flow Raquetes

Smash

Gazetanews