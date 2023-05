Brightline inicia venda de passagens entre Orlando e o sul da Flórida

Os viajantes já podem comprar passagens para usar o serviço ferroviário de alta velocidade Brightline entre Orlando e o sul da Flórida.



As passagens foram colocadas à venda na manhã desta quarta-feira, 17. Segundo a empresa, as passagens entre o sul da Flórida (Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach) e Orlando são para viagens que começam no final do verão até o início de 2024 (entre 1º de setembro e 7 de janeiro de 2024).

"Enquanto estamos finalizando uma data oficial de lançamento, os passageiros podem agora reservar viagens para o Dia do Trabalho, Halloween e feriados até o ano novo", disse Patrick Goddard, presidente da Brightline.

Haverá 16 viagens diárias de ida e volta com partidas de hora em hora entre Miami e Orlando. As passagens custam a partir de $ 79 para adultos e $ 39 para crianças, com viagens sem escalas que devem durar pouco menos de três horas.

As tarifas premium começam em US$ 149, que inclui um lounge dedicado, embarque prioritário, bagagem despachada e lanches e bebidas de cortesia durante toda a viagem.



O transporte na Brightline Orlando Station incluirá ônibus, Uber compartilhado e opções de aluguel de carros.

A Brightline já opera do centro de Miami ao centro de West Palm Beach, com uma parada intermediária no centro de Fort Lauderdale. Duas novas estações em Aventura e Boca Raton foram inauguradas em dezembro. A ideia é expandir a rota de Orlando até Tampa futuramente.



Os trens de alta velocidade podem atingir velocidades superiores a 70 mph. a viagem entre Orlando e Miami está prevista para durar cerca de 3h.

Para mais informações e compra de passagens, clique neste link.