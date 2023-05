Praia de St. George Island, na Flórida, é eleita a melhor do país

Um trecho de 14 quilômetros de areia branca da Flórida em um cenário natural intocado ao longo do Golfo do México é a melhor praia do país para 2023, de acordo com o ranking anual divulgado nesta quinta-feira, 18, pelo professor universitário conhecido como “Dr. Beach".



O parque estadual na Ilha de St. George, próximo à região de Florida Panhandle, recebeu a maior honra de Stephen Leatherman, professor do Departamento de Terra e Meio Ambiente da Florida International University. A lista das 10 melhores deste ano marca o 33º ano em que Leatherman classificou a melhor das 650 praias públicas da América em torno do Memorial Day, o tradicional início do verão.



A Ilha de St. George está frequentemente na lista. Mas este ano o que o diferencia dos outros é sua beleza natural, falta de desenvolvimento, atividades abundantes, incluindo pesca, natação, canoagem, ciclismo, camping e uma visão incomparável do céu noturno para observadores de estrelas, disse Leatherman.



“Existem tantas coisas que capturam minha imaginação lá”, disse Leatherman em uma entrevista. “É um lugar idílico. As pessoas podem ter o melhor dos dois mundos lá, apenas quilômetros e quilômetros de praias intocadas”, completou.



O parque cobre cerca de 2.000 acres (810 hectares) no extremo leste da ilha, que é conectado por uma ponte ao continente através da Baía de Apalachicola, famosa por suas ostras. As outras seções da ilha contêm uma pequena vila, restaurantes, casas de aluguel e motéis, mas não muito mais.



A ilha foi atingida ao longo das décadas por tempestades tropicais, mais recentemente pelo furacão Michael em outubro de 2018, de categoria 5, que atingiu a costa cerca de 50 milhas (80 quilômetros) a noroeste em Mexico Beach, mas teve impacto suficiente para arrasar muitas dunas de areia da ilha e danificar as instalações do parque, como pavilhões de piquenique e banheiros.



“Desde então, funcionários e voluntários fizeram grandes progressos para que o parque voltasse ao normal”, disseram os funcionários do parque em seu site.



Leatherman usa 50 critérios para avaliar as praias, incluindo tipo de areia, ação das ondas, presença de salva-vidas, presença de vida selvagem, nível de desenvolvimento e aglomeração e muitos outros fatores. Crédito extra é dado às praias que proíbem o fumo de cigarros, principalmente pela necessidade de evitar o descarte de bitucas. Nenhuma foi visto durante uma recente visita à Ilha de St. George.



Uma segunda praia da costa do Golfo da Flórida, Caladesi Island State Park perto de Clearwater e Dunedin, ocupa o quarto lugar na lista deste ano. É acessível principalmente por balsa e barco particular, ou uma pessoa pode caminhar uma distância razoavelmente boa de Clearwater Beach, dependendo das marés.



O Havaí colocou três praias na lista, mais do que qualquer outro estado. A Flórida foi a próxima com dois.

Aqui está o top 10 completo do Dr. Beach em 2023:

1. St. George Island State Park, Florida Panhandle

2. Duke Kahanamoku Beach, Oahu, Havaí

3. Coopers Beach, Southampton, Nova York

4. Caladesi Island State Park, Dunedin/Clearwater, Flórida

5. Lighthouse Beach, Buxton, Outer Banks da Carolina do Norte

6. Coronado Beach, San Diego

7. Wailea Beach, Maui, Havaí

8. Beachwalker Park, Kiawah Island, Carolina do Sul

9. Poipu Beach, Kauai, Havaí

10. Coast Guard Beach, Cape Cod, Massachusetts.



Fonte: Associated Press.