Aeroporto Internacional de Miami terá terminal de luxo exclusivo

Um novo terminal de luxo está chegando ao Aeroporto Internacional de Miami (MIA). Será um serviço exclusivo para viajantes que voam comercialmente. A empresa responsável, Private Suite (PS), tem um terminal semelhante no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), e está programada para abrir sua unidade em Miami em 2025 na antiga sede da Pan American Airways.



O PS MIA marcaria o quarto local da marca, seguindo o de Atlanta - inauguração prevista neste verão - e o lançamento do local de Dallas Fort Worth na primavera de 2024.



O terminal do MIA contará com um espaço chamado The Salon, um lounge elevado. O terminal também terá suítes privativas, completas com varanda privativa e pátio ajardinado. Outras comodidades incluem coquetéis de cortesia, lanches, refeições preparadas pelo chef, estacionamento de cortesia, chuveiros e muito mais.



Para aumentar ainda mais o luxo do terminal, ao mesmo tempo em que oferece conveniência, o terminal PS terá triagem TSA no local para membros e convidados do lounge. Assim que estiverem “tudo limpo” e prontos para embarcar, os viajantes serão conduzidos aos seus respectivos saguões para embarcar no voo em pista.



De acordo com a Travel Pulse, os viajantes em voos que chegam ao Aeroporto Internacional de Miami também podem aproveitar as vantagens de luxo, já que os passageiros que chegam ao aeroporto são apanhados na pista e conduzidos ao saguão para embarque.



“Estamos ansiosos para receber o PS MIA e ver a transformação deste edifício histórico”, disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “O MIA é um aeroporto de classe mundial, portanto, que local melhor para oferecer esses maravilhosos serviços de classe mundial do que a antiga sede da Pan Am em Miami, o epicentro da era de ouro da indústria da aviação.”



Os preços da assinatura do PS MIA ainda não foram anunciados, mas a assinatura do All Access no PS LAX começa em $ 1.250 anualmente para The Salon Membership e $ 4.850 anualmente para a All Access Membership.



Os preços da assinatura do PS MIA ainda não foram anunciados, mas a assinatura do The Salon no PS LAX custa US$ 1.250 por ano, enquanto a assinatura do All Access custa US$ 4.850. Tarifas para não associados do The Salon, suíte privativa, estacionamento com manobrista e muito mais também estão disponíveis.



Fonte: Miami Herald.