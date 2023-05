250.000 residentes da Flórida são retirados do Medicaid

Grupos de defensores da saúde estão pedindo à Flórida que suspenda a revisão da elegibilidade dos beneficiários do Medicaid depois que cerca de 250.000 residentes foram retirados do programa nas últimas quatro semanas.

O Departamento de Crianças e Famílias da Flórida iniciou uma retirada de mais de 5 milhões de pessoas do Medicaid do estado em 18 de abril, como parte do encerramento da emergência de saúde pública que entrou em vigor em 11 de maio. Desde então, funcionários do estado revisaram mais de 461.000 pessoas, tirando os benefícios do Medicaid de mais da metade.



Cerca de 80% dos retirados - em torno de 205.000 - foram desqualificados porque não responderam aos pedidos de informações necessárias para renovar sua elegibilidade, mostra o relatório do estado. Cerca de 44.300 destinatários foram encaminhados para outros programas porque ganham muito para serem elegíveis.

O alto número das chamadas rescisões processuais alarmou os grupos de defesa da saúde, que temem que as famílias, incluindo crianças que ainda são elegíveis, percam a cobertura porque desconheciam a exigência.



O Florida Policy Institute, um grupo sem fins lucrativos de Orlando, estava entre os grupos que no início deste ano alertaram sobre uma “grande onda de perda de cobertura de saúde para crianças, pais e jovens adultos”.



O Departamento de Crianças e Famílias divulgou no início deste ano um plano para enviar avisos de renovação aos destinatários por meio de e-mails e cartas.

O plano afirma que aqueles que perderem a cobertura serão encaminhados para alternativas, incluindo Florida KidCare, um programa de seguro de saúde patrocinado pelo governo, e centros de saúde subsidiados pelo governo federal que tratam pacientes de baixa renda. O Condado de Hillsborough também administra um programa de assistência médica para residentes de baixa renda, financiado por um imposto sobre vendas.



A Flórida é um dos apenas 10 estados que não aproveitaram uma disposição do Affordable Care Act que recompensa os estados por expandir o Medicaid para mais residentes de baixa renda.

O programa Medicaid da Flórida cobre crianças de 5 anos ou menos em famílias que ganham $ 33.408 ou menos e crianças mais velhas cujos pais ganham até $ 31.795. Mas não há cobertura para pais que ganham mais de $ 7.000 por ano, e adultos sem filhos não são elegíveis, não importa o quão pouco ganhem. Apenas quatro estados do país têm elegibilidade mais rígida ao Medicaid, de acordo com o Florida Policy Institute.



Fonte: Sun Sentinel.