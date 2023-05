Três entre as 25 melhores cidades dos EUA para trabalho remoto estão na Flórida

A pandemia desencadeou uma revolução no trabalho remoto, pois o número de pessoas trabalhando em casa nos EUA triplicou de 2019 a 2021. De acordo com o US Census Bureau, a força de trabalho WFH cresceu de 9 milhões de trabalhadores, ou 5,7% da força de trabalho total, para 28 milhões, ou 17,9%.

Essa faixa recém-liberada da força de trabalho americana é essencialmente livre para trabalhar de onde quiser, desde que tenha uma forte conexão com a Internet e um espaço de trabalho produtivo.



A Flórida, Geórgia e Carolina do Sul estão bem classificadas para trabalhadores remotos, com três cidades em cada estado figurando entre as 25 melhores cidades para trabalho remoto. A maioria das principais cidades de trabalho remoto são pequenas áreas metropolitanas com população inferior a 250.000 habitantes.



Na Flórida, entraram no ranking entre as 25 melhores Orlando, Daytona Beach e Fort Lauderdale.



Rankings e metodologia da Rent.com



Os pesquisadores do Rent.com analisaram os seguintes conjuntos de dados para fazer suas recomendações para cidades remotas favoráveis ao trabalho:

- Aluguel médio e mudança de aluguel ano a ano

- Acesso à internet e velocidades médias de internet

- População WFH e número de espaços de coworking



O foco do estudo nos preços de aluguel de longo prazo, densidade de espaços de coworking e velocidades de planos de internet parece tratar o trabalho remoto como uma carreira mais formal em um local urbano estável.

O relatório inclui uma lista exaustiva das 100 principais cidades, divididas por "Pontuação mediana de aluguel", "Pontuação média de Mbps", "Pontuação de menor custo da Internet", "Pontuação de WFH% da população". Essas cinco quantidades são somadas em uma "Pontuação Total" para cada cidade dos EUA analisada.



As 10 principais cidades da Rent.com estão abaixo:



1 Orlando, FL

2 Austin, TX

3 North Charleston, SC

4 Grand Rapids, MI

5 Columbus, GA

6 Atlanta, GA

7 Green Bay, WI

8 Houston, TX

9 Raleigh, NC

10 Appleton, WI.



