National Hurricane Center monitora primeiro "sistema" no Atlântico

O National Hurricane Center está rastreando uma ampla área de baixa pressão localizada a leste do sul da Flórida - o primeiro “sistema” no Atlântico.



O sistema apareceu no mapa de perspectiva tropical do NHC no domingo, 21, a nordeste das Bahamas, e continuava na costa da Flórida nesta segunda-feira com poucas chances de desenvolvimento - apenas 10% de chance nos próximos 7 dias.



A temporada de furacões no Atlântico começa oficialmente em 1º de junho. Houve 19 tempestades que se formaram antes do início oficial da temporada nos últimos 50 anos. Os ciclones tropicais “fora da estação” ocorrem principalmente em maio ou dezembro, de acordo com a NOAA.



Mesmo que nada se desenvolva a partir do sistema no Atlântico ocidental, os meteorologistas do AccuWeather disseram que os residentes no sudeste dos EUA podem esperar um período prolongado de tempo tempestuoso na última semana de maio e passar para o fim de semana do Memorial Day.



Durante esta semana, os condados de Miami-Dade, Broward e Palm Beach esperam muita chuva devido aos altos níveis de umidade, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.





A AccuWeather emitiu previsão para a temporada de furacões de 2023, estimando 11-15 tempestades nomeadas, sendo 2 grandes furacões.



É muito cedo neste momento para determinar se haverá algum impacto nos EUA de quaisquer sistemas tropicais, mas as autoridades orientam para o início da prevenção da temporada. Saiba como e quais materiais são necessários ter em casa para passar o período de tempestades na Flórida.