Homem é surpreendido por iguana no vaso sanitário de casa em Hollywood (FL)

Um morador de Hollywood, no sul da Flórida, teve um encontro assustador com uma iguana que estava dentro do vaso sanitário da sua residência.



John Riddle, de 58 anos, disse que a ida ao banheiro o deixou apavorado. “Eu pensei que estava no‘Jurassic Park’ ou algo assim”, disse em entrevista ao canal 7News no domingo, 21.



O susto aconteceu na sexta-feira quando o morador notou que a porta do banheiro, no deck da piscina de sua casa, localizada na North Hills Drive, ainda estava aberta. Quando ele foi fechá-la, se deparou com a intrusa.



“Foi quando ela se virou e abriu a boca, fez um barulho estranho e soltou água, e isso é tudo que eu precisava ver para, tipo, recuar por um minuto e descobrir o que estava acontecendo”, disse ele.



O morador disse que a iguana também se assustou e foi para o fundo do vaso, ficando mais difícil removê-la. Minutos depois ela saiu sozinha do vaso e rastejou para fora, caindo dentro da piscina. De lá, acabou correndo para o quintal.



Espécie invasora



Espécie invasora, as iguanas destroem jardins, entram em piscinas e até em banheiros das residências do sul da Flórida, como no caso acima. Atualmente, os pesquisadores estimam que existam mais de 20.000 iguanas verdes vivendo na Flórida.



As iguanas têm a reputação de transmitir salmonelas para animais de estimação e cavar perto de lagos e canais - causando erosão.



Em Lake Worth Beach, a população de iguanas ficou tão fora de controle que estão entrando em subestações elétricas, provocando várias quedas de energia no ano passado.



Os cientistas acreditam que a mudança climática está ajudando as iguanas a aumentar suas fileiras e rastejar para o norte. Em 2021, o estado proibiu os donos de qualquer posse futura de iguanas, mas os lagartos gigantes quase não têm predadores naturais, uma fêmea pode colocar até cerca de 70 ovos por ano.



“Não vamos derrotar e eliminar a população – temos que aprender a conviver com essa população de iguanas”, disse Ed Liberty, diretor de eletricidade de Lake Worth Beach.