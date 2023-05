"Não visite a Flórida": associação emite aviso de viagem para turistas negros

No fim de semana, o Conselho de Administração da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) emitiu um aviso formal de viagem para o estado da Flórida em resposta às “tentativas agressivas de apagar a história negra” do governador Ron DeSantis e restringir programas de diversidade, equidade e inclusão nas escolas.



“Sob a liderança do governador DeSantis, o estado da Flórida tornou-se hostil aos negros americanos e em conflito direto com os ideais democráticos sobre os quais nosso sindicato foi fundado”, disse o presidente e CEO da NAACP, Derrick Johnson.

“Por favor, entenda que o estado da Flórida desvaloriza e marginaliza as contribuições e os desafios enfrentados pelos afro-americanos e outras comunidades de cor”, continua a declaração da NAACP.



O comunicado da Associação vem na sequência de um aviso de viagem semelhante à Flórida na semana passada da League of United Latin American Citizens (LULAC), que chamou as novas políticas de imigração da Flórida de “hostis e perigosas” para viajantes latinos.



O governador da Flórida, que deve anunciar uma candidatura presidencial esta semana, é conhecido por sua guerra contra o que chama de “doutrinação acordada”. No ano passado, DeSantis assinou um projeto de lei polêmico que proibia os professores de abordar temas relacionados à raça e bloqueava o acesso dos alunos a um curso de estudos afro-americanos AP, alegando que havia uma agenda política para ensinar que “o país está podre e que nossas instituições são ilegítimas .”

Em março, quando o capítulo da NAACP na Flórida pediu à organização nacional de direitos civis que exortasse os negros americanos a ficarem longe do estado, DeSantis descartou isso como uma "piada", uma "manobra" e "ridícula".



Ainda não se sabe se o aviso da NAACP impedirá viajantes negros suficientes para causar um impacto na indústria do turismo de US $ 115 bilhões da Flórida.



Em 2022, a Flórida recebeu 137,6 milhões de visitantes, o maior número da história do estado. Os viajantes domésticos de outros estados representaram pouco menos de 93% dos visitantes do Sunshine State. Na semana passada, o gabinete do governador divulgou que o estado atraiu um recorde de 37,9 milhões de visitantes entre janeiro e março de 2023, de acordo com estimativas do Visit Florida.



Apesar dos elogios do chefe do Visit Florida ao governador, DeSantis frequentemente briga com alguns dos motores de turismo mais importantes do estado. Durante a pandemia de Covid, ele proibiu as linhas de cruzeiro de exigir comprovante de vacinação dos passageiros enquanto a indústria reiniciava. E, mais recentemente, ele intensificou uma rivalidade com a Disney, cujo imenso parque temático Walt Disney World em Orlando é a maior atração turística do estado. O CEO da Disney, Bob Iger, chamou DeSantis de "anti-negócios" e "anti-Flórida".



Depois que o governo DeSantis rejeitou o curso de estudos afro-americanos da AP, a NAACP distribuiu 10.000 livros para 25 comunidades predominantemente negras na Flórida em colaboração com o programa da Federação Americana de Leitura de Professores Abre o Mundo.



Nem o gabinete do governador DeSantis nem o Visit Florida responderam aos pedidos de comentários sobre o comunicado de viagem da NAACP.



Com informações da Forbes e CNN.