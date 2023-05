Jovem perde braço após ataque de jacaré em Port Charlotte (FL)

Um jovem de 23 anos perdeu o braço após ser atacado por um jacaré atrás de um bar em Port Charlotte, Flórida, de acordo com a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Jordan Rivera foi atacado na madrugada de domingo, 21. Ele era cliente do Banditos Bar, que fica próximo a um lago e foi atrás do estabelecimento para fazer xixi porque a fila dentro estava grande. Um outro cliente do bar, Manny Hidalgo, disse ao The Daily Sun que ouviu o jovem gritando na área do lago e saiu procurando por ele na escuridão.

“Ele estava gritando e nadando em direção à costa”, disse Hidalgo. “Eu corri e o arrastei para a areia. Eu estava com medo de chegar perto da água porque estava escuro lá fora.”

Segundo Rivera, a lembrança que tem é de ter chegado perto da água e se desequilibrado. Assim que caiu no lago, não consegue se lembrar com detalhes o que aconteceu, só acordando no hospital.

O jovem foi levado de helicóptero para o Gulf Coast Hospital em Fort Myers, onde seu braço direito foi amputado acima do cotovelo, disse Todd Dunn, porta-voz do Charlotte County Fire and EMS.

“Não perdi minha vida; Eu perdi um braço. Não é o fim do mundo, sabe? disse Jordan Rivera após a operação.

Um caçador removeu o jacaré do lago. O animal, que media mais de 3 metros, foi “morto humanamente” como é o procedimento nesses casos, de acordo com um comunicado da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Lesões graves causadas por jacarés são raras no estado, mesmo assim as autoridades de vida selvagem pedem que a população evite se aproximar de jacarés, mantendo uma distância segura e nadando apenas em áreas seguras durante o dia.

Além disso, as dicas de segurança envolvem:

- Nunca alimentar jacarés e manter animais de estimação na coleira e longe da beira da água.

“Quando alimentados, os jacarés podem perder sua cautela natural e, em vez disso, aprender a associar as pessoas à disponibilidade de comida. Isso pode levar a circunstâncias perigosas para você e outras pessoas que podem encontrar o jacaré no futuro”, disse a agência.

Por meio de seu Programa Estadual de Jacarés, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem contrata caçadores de jacarés em todo o estado para remover os jacarés que podem representar uma ameaça. Os residentes podem ligar para Nuisance Alligator Hotline at 866-FWC-GATOR (866-392-4286).