Homem tenta sequestrar criança em playground de Palm Beach Gardens (FL)

Um homem tentou sequestrar uma criança de 4 anos em um playground no complexo de apartamentos San Merano em Mirasol, Palm Beach Gardens, no sul da Flórida.



Segundo a mãe, o homem estava sem camisa e sem sapatos e se aproximou e tentou levar seu filho que brincava no playground com a irmã de 8 anos.



A menina teria tentado impedi-lo de agarrar o irmão. Ele então a empurrou. Ela gritou e um vizinho que passeava com o cachorro por perto foi até eles. A casa da família fica de frente para o playground e os pais preparavam o jantar quando também ouviram os gritos e foram até as crianças.



O vizinho conseguiu deter o homem, que estava nervoso e agressivo e tentou sair do parque antes da polícia chegar, mas foi contido com um soco.



Segundo a polícia, ele foi identificado como Joseph Gibson, de 37 anos, também morador do complexo.

“A maioria dos moradores nunca o viu antes. Então não tínhamos certeza de quem ele era ou o que estava fazendo aqui. E o resultado final foi que ele colocou as mãos em algumas crianças", disse o morador Daniel Glebenyak.



A criança saiu ilesa. Gibson foi levado ao hospital e vai responder por cárcere privado de uma criança, crueldade contra uma criança e resistência a um policial. Foi-lhe negado fiança e não foi permitido ter contato com a vítima, testemunhas, menores de 18 anos ou filhos menores. Fonte: CBS12 News.







Em 2020, mais de 24.000 incidentes de crianças desaparecidas foram relatados às agências policiais da Flórida, enquanto 34 alertas de crianças desaparecidas e 19 alertas AMBER foram emitidos em todo o estado, segundo o departamento de polícia da Flórida.



De acordo com dados sobre abdução, a Califórnia relatou o maior número de casos de tráfico de pessoas no país - 1.656 - à linha direta nacional de tráfico de pessoas. O Texas ficou em segundo lugar com 1.000 casos e a Flórida em terceiro lugar com 767 casos.