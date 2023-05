Cachorro é mordido por serpente venenosa no quintal de casa em Broward (FL

Uma família do oeste de Miramar está alertando os donos de animais de estimação e pais de crianças pequenas para terem cuidado depois que seu Goldendoodle de 3 anos foi mordido por uma serpente venenosa em seu próprio quintal.

“Ele voltou correndo para casa chorando, mancando, e quando ela olhou para a perna dele viu as duas mordidas”, disse a dona do cachorro, Barbara Hernandez, ao canal Local 10.



À medida que as temperaturas esquentam, a temporada de mordidas de serpentes no sul da Flórida fica mais perigosa. De abril até outubro, as autoridades da área reforçam o alerta.



O cachorro, chamado Kobe, foi levado às pressas para dois veterinários diferentes, em busca de anti-veneno. Uma clínica em Davie administrou duas doses, mas o veneno já havia se espalhado da perna de Kobe para a região pélvica, então ele foi transferido para o Coral Springs Animal Hospital para que sua câmara hiperbárica curasse e expulsasse o veneno.



Kobe finalmente voltou para casa, mas ainda faz tratamento diário e está agendado para mais uma cirurgia para salvar a perna. Como não é um tratamento barato, a família criou uma página GoFundMe para ajudar nas despesas.







Embora existam mais de 50 espécies diferentes de serpentes nativas do estado, uma das espécies mais comuns encontradas nas hidrovias da Flórida é o mocassim de água - Cottonmouth ou Water Moccasin em inglês, segundo a Universidade da Flórida.



Venenosas e agressivas, elas são encontradas em todos os condados da Flórida, em ou perto de habitats aquáticos, incluindo lagoas, lagos, córregos, rios, canais, valas, pântanos de ciprestes, pradarias úmidas e pântanos costeiros salobras.



Seu veneno é extremamente tóxico e pode matar seu receptor causando uma hemorragia onde o veneno é injetado.