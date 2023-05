Ron DeSantis oficializa campanha presidencial pelo Twitter; rede teve problemas técnicos

O governador Ron DeSantis lançou sua campanha presidencial pelo Twitter na noite de quarta-feira, 24, em entrevista ao dono da plataforma, Elon Musk. O lançamento foi marcado por problemas técnicos por causa do tráfego intenso na rede.



Durante a conversa por áudio ao vivo entre os dois, o anúncio do político de disputar a indicação republicana para a próxima eleição presidencial nos Estados Unidos ficou prejudicado, saindo do ar várias vezes.

DeSantis conseguiu falar cerca de 20 minutos após o início programado, depois que Musk encerrou o evento inicial do Twitter Spaces e iniciou outro no aplicativo. Esse espaço atraiu cerca de 161 mil usuários, de acordo com os dados públicos do Twitter, enquanto DeSantis lia um breve discurso sobre sua candidatura à Casa Branca.

Horas antes, DeSantis já havia submetido sua candidatura à Comissão Eleitoral Federal, colocando-o oficialmente na disputa pela indicação presidencial republicana.

Na tarde de quarta-feira, ele lançou um vídeo no qual diz: “Estou concorrendo à presidência para liderar nosso grande retorno americano”. Ele tocou em questões como crime e ansiedade econômica e criticou o presidente Joe Biden por falta de “vigor”. “O declínio americano não é inevitável. É uma escolha”, disse. “E devemos escolher uma nova direção, um caminho que levará à revitalização americana.”

Para vencer as primárias, DeSantis quase certamente terá que derrotar Trump. Se ele derrotar o ex-presidente e vencer a eleição geral, ele seria o primeiro - já eleito oficial do Sunshine State para ocupar a Casa Branca.



A decisão de DeSantis de entrar na corrida presidencial foi antecipada tanto na Flórida quanto nacionalmente por anos, desde que ele se tornou uma estrela republicana nacional por sua resposta à pandemia de coronavírus de 2020. Em fevereiro, DeSantis publicou um novo livro - "The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival" - e passou os últimos meses promovendo-o em paradas em todo o país, incluindo os campos de batalha eleitoral da Geórgia, New Hampshire e Pensilvânia.



Desde que Musk assumiu a rede social, em outubro de 2022, ele demitiu milhares de funcionários, incluindo muitos engenheiros que eram responsáveis por consertar problemas de software.

Funcionários atuais e antigos do Twitter disseram à Reuters anteriormente que as demissões deixariam a plataforma sob risco de travar durante períodos de tráfego intenso.



“Temos tanta gente aqui que acho que estamos meio que derretendo os servidores, o que é um bom sinal”, avaliou David Sacks, investidor de risco e amigo próximo de Musk, tentando dar início ao evento nesta quarta-feira.

Musk atribuiu os problemas ao grande número de ouvintes e ao seu amplo público no Twitter. Cerca de 678 mil pessoas sintonizaram no Twitter Spaces enquanto a plataforma sofria repetidas quedas.

A sessão no Spaces foi eventualmente retomada, alcançando 304 mil usuários presentes.

“Erro de lançamento”, “Caiu” e “#DeSaster” estavam entre os tópicos mais comentados do Twitter nos EUA durante a conversa.

Entre as travadas nesta quarta-feira, o presidente Joe Biden fez uma piada com o lançamento da campanha presidencial de DeSantis, ao twetar um pedido de arrecadação de fundos: “Este link está funcionando”.