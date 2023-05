Temporada de furacões: residentes da FL terão dois períodos de vendas sem impostos

Os residentes da Flórida terão este ano dois períodos de vendas sem impostos para materiais de desastres em preparação para a temporada de furacões.



O primeiro período será a partir deste sábado, 27, até 9 de junho; e o segundo período sem imposto vai de 26 de agosto a 8 de setembro - quando os residentes da Flórida poderão comprar determinados itens sem taxa extra.



Todos os dois períodos têm a duração de 14 dias.



O segundo período ocorre logo antes do pico da temporada de furacões, que acontece em 10 de setembro. Embora os furacões possam acontecer a qualquer momento, historicamente, de agosto a outubro é o período mais movimentado.







Os seguintes itens estarão isentos de imposto durante os dois períodos de 14 dias:



- Luzes autoalimentadas de $ 40 ou menos.

- Rádio autoalimentado portátil, rádio bidirecional ou rádio meteorológico de US$ 50 ou menos.

- Uma lona ou outra lona impermeável flexível de $ 100 ou menos.

- Um sistema de ancoragem no solo ou kit de amarração com um preço de venda de US$ 100 ou menos.

- Um galão de gasolina ou diesel com preço de venda de $ 50 ou menos.

- Um pacote de pilhas AA, AAA, C, D, 6 volts ou 9 volts, excluindo baterias de automóveis e barcos, de US$ 50 ou menos.

- Um refrigerador de armazenamento de alimentos não elétrico com um preço de venda de $ 60 ou menos.

- Um gerador portátil usado para fornecer luz ou comunicações ou conservar alimentos no caso de falta de energia com um preço de venda de US$ 3.000 ou menos.

- Gelo reutilizável com preço de venda de US$ 20 ou menos.

- Um banco de energia portátil com um preço de venda de $ 60 ou menos.

- Um detector de fumaça ou alarme de fumaça com um preço de venda de $ 70 ou menos.

- Um extintor de incêndio com um preço de venda de $ 70 ou menos.

- Um detector de monóxido de carbono com preço de venda de US$ 70 ou menos.



