Preços de imóveis sobem 11% em Broward; compradores pagam "dólar mais alto"

Os valores de imóveis do sul da Flórida continuaram subindo em meio a uma grande demanda por moradias e novas construções, com Broward registrando no ano passado um aumento de 11,2% no valor tributável, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo avaliador de propriedades do condado de Broward, Marty Kiar.



Todos os anos desde 2012, houve um aumento no valor avaliado de forma consistente em todo o condado - mas nem todas as cidades viram um aumento a cada vez. No ano passado, todas as cidades aumentaram o valor de seus imóveis.



Os números são baseados nas vendas de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Embora os imóveis provavelmente valham mais dinheiro, isso significa que os gastos com impostos serão mais altos em novembro - mesmo que o governo da cidade mantenha a taxa de imposto igual.







“O Condado de Broward tem pouco estoque e é um lugar desejável para se viver. E as pessoas estão vindo de estados gelados com imposto de renda para o ensolarado sul da Flórida sem imposto de renda e pagando caro por casas unifamiliares”, disse Kiar. “Também com pouco espaço para a construção de residências unifamiliares, vemos investimentos significativos na construção de novos condomínios. Isso é o que eu acredito que está impulsionando nossas listas de impostos.”



Entre os exemplos de novas construções que estão subindo: 2000 Ocean, uma torre de 38 andares em Hallandale Beach com 63 unidades residenciais ultraluxuosas. Isso acrescentou US$ 199 milhões nas listas de impostos, disse Kiar.



Entre os destaques dos números deste ano:



teve o maior percentual de aumento em 24,4% como resultado de novas construções e o aumento do valor das propriedades existentes. Autoridades atribuem uma parte significativa do aumento à expansão de uma usina da Florida Power & Light.

, a maior cidade de Broward, apresenta o maior valor tributável em US$ 54,5 bilhões. Ele ficou em 10º lugar no condado como o lugar mais caro para comprar uma casa unifamiliar, com a venda média de mais de $ 646.000. As nove cidades mais caras incluem Hillsboro Beach, Lighthouse Point, Weston e Parkland.

teve o maior aumento de valores tributáveis de propriedades existentes em 12,9%. Kiar tem algumas teorias sobre isso: West Park talvez tenha obtido o maior aumento nos valores porque “ainda há casas acessíveis em West Park”, que por sua vez atrai jovens famílias e professores. À medida que a demanda aumenta, os preços de venda aumentam.

seguiu com um aumento de 17,6% nos valores, quando são contabilizadas as novas construções. Enquanto Fort Lauderdale continua sendo uma cidade de destino, os residentes de Hallandale Beach são atraídos para o mesmo oceano, mas “por um preço mais razoável”, disse Kiar.



E não há fim à vista. As vendas em todo o condado permaneceram altas em 2022 e a venda média de uma casa unifamiliar em todo o condado foi de $ 520.000, de acordo com o escritório do avaliador de propriedades.



foi o lugar mais caro para comprar imóveis em Broward, com a venda média de $ 2,9 milhões, seguido por Southwest Ranches com cerca de $ 1,4 milhão.

foi o lugar mais acessível para comprar uma casa, com a menor pontuação a um preço médio de $ 260.000. Isso foi seguido por North Lauderdale com $ 335.000 e Tamarac com $ 354.000.



Os números divulgados na sexta-feira serão usados pelas cidades, condados, distritos escolares e outros distritos tributários locais para preparar seus novos orçamentos para o próximo ano fiscal, que começa em 1º de outubro, e para definir suas taxas de impostos. Os valores finais serão divulgados em julho.



Os números do condado de Palm Beach não haviam sido divulgados na manhã de sexta-feira. Miami-Dade planeja divulgar suas estimativas em 1º de junho.



Fonte: Sun Sentinel.