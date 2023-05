Empresas do sul da Flórida têm cheques roubados vendidos na 'dark web'

Antes de enviar um cheque pelo correio, há algo que você precisa saber: os cheques estão sendo roubados no sul da Flórida e vendidos na 'dark web' - ponto de encontro comum na internet para hackers e outros cibercriminosos.



A empresa MGI de North Miami desenvolve e comercializa maquiagem para grandes marcas. Debra Beilman, presidente, conta como os golpistas furtaram e venderam cheques da empresa na internet.



Em março, mais de uma dúzia de vendedores e fornecedores da MGI não foram pagos. A presidente rapidamente percebeu o porquê. Segundo ela, alguém invadiu a caixa de correio de saída no parque industrial onde a MGI está localizada e furtou os cheques.



A empresária verificou com o banco e viu que os cheques foram adulterados. “Estava aberto (o envelope).”

Ao todo, 15 cheques, totalizando quase $ 40.000, foram alterados.

"O último lugar em que você pensa que será roubado é quando envia um cheque para um fornecedor", afirmou.



“Vi que o nome do beneficiário foi alterado e o cheque foi descontado por outra pessoa", afirmou. Na maioria dos cheques, o beneficiário foi alterado para “Darion” com endereço em Benton, Arkansas. No Google Maps, o endereço parece ser um lote vazio.



"É uma grande fraude”, completou Beilman.



Em outro caso, Ellie Bates, dona do salão de cabeleireiro You Wear It Well em North Miami Beach e amiga de Beilman Debra, logo percebeu que também foi uma vítima. Os bandidos furtaram o cheque da conta da TV a cabo do salão em sua caixa de correio e alteraram o nome do destinatário e o valor.

Ellie ficou surpresa quando recebeu um aviso de que a conta não havia sido paga.



“Então eu abro o talão de cheques, porque é antigo, e há um cheque de $ 94,72 para a Comcast. Então eu olho no aplicativo móvel, e o mesmo cheque agora está escrito para Michael algo ou outro por US$ 1.440,72.”



Aumento de vítimas



E essas duas empresárias estão longe de ser as únicas vítimas. David Maimon, Professor do Departamento de Justiça Criminal e Criminologia da Georgia State University, vasculha a dark web em busca de atividades ilegais.



Sua equipe está encontrando uma série de cheques roubados do sul da Flórida para venda em aplicativos de mensagens criptografadas. “Infelizmente, estamos vendo um retorno do roubo de correspondência, bem como do roubo de cheques.”



Maimon encontrou uma pilha de cheques na dark web. Eles incluem cheques roubados de um condomínio em Fort Lauderdale, um viveiro de plantas em Homestead e um serviço de concierge em Miami.



O inspetor postal Ivan Rameriz admite, com uma enxurrada de reclamações e apenas cerca de 70 investigadores na Flórida, que eles não podem responder a todos os casos tão rápido quanto gostariam.

Assim, ele recomenda nunca deixar cheques enviados em uma caixa de correio durante a noite.

Por segurança, é melhor entregar os cheques enviados diretamente a um carteiro ou deixá-los dentro de uma agência dos correios. Fonte: 7News.



Dark web x deep web



A dark web é um subconjunto da deep web que é intencionalmente oculta, exigindo um navegador específico – Tor – para acessar. Ela não pode ser acessada pela Pesquisa Google ou navegadores, como Chrome ou Safari.



Não é ilegal acessar a dark web. Na verdade, alguns usos são legais. Na dark web, os usuários buscam benefícios claros de seu uso, como anonimato do usuário e serviços e sites praticamente não rastreáveis. Porém, a a quase totalidade dos domínios nesta parte da web são voltados para práticas criminosas, de todo o tipo (e que se mantém escorada na dificuldade de rastreio nas redes).



A Dark Web é uma pequena parcela da Deep Web, também composta por sites e redes que não são indexados pelos mecanismos de busca.