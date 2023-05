Memorial Day termina com tiroteio em Hollywood Beach (FL); crianças foram baleadas

Nove pessoas foram baleadas, incluindo uma criança de 1 ano, durante uma briga na noite de segunda-feira, 29, entre dois grupos perto de uma área movimentada da praia em Hollywood, sul da Flórida, disseram autoridades.

A polícia deteve pelo menos uma pessoa de interesse, mas está procurando por outro suspeito, que foi descrito como vestindo uma camisa preta de manga curta e bermuda camuflada, disse a repórteres a porta-voz do Departamento de Polícia de Hollywood, Deanna Bettineschi.

A idade dos feridos varia de 1 a 65 anos, disse Bettineschi.

“Utilizaremos todos os recursos disponíveis para prender os responsáveis por esses ferimentos”, disse o prefeito de Hollywood, Josh Levy, em comunicado. “A polícia de Hollywood tem dezenas de policiais designados para a praia nos fins de semana de feriados movimentados e isso permitiu uma resposta imediata.”



O tiroteio que ocorreu quando as pessoas se reuniram no fim de semana do Memorial Day fez parte de pelo menos 262 tiroteios em massa nos EUA até agora este ano, de acordo com o Gun Violence Archive, que define um tiroteio em massa como aquele em que pelo menos quatro pessoas são baleadas, excluindo o atirador.

A cena à beira-mar se junta à lista de outros destinos comuns que têm sido palco de violência armada, incluindo escolas, mercearias, festas de aniversário e shoppings.

As autoridades dizem que o tiroteio aconteceu perto da Johnson Street e North Broadwalk, uma movimentada passarela de pedestres ladeada por palmeiras que margeia a praia e possui restaurantes e lojas.

O som de tiros fez com que as pessoas fugissem pela calçada movimentada e para a areia próxima, mostram imagens ao vivo das câmeras de praia da cidade.

Quando a polícia respondeu à área por volta das 18h45, eles encontraram nove pessoas com ferimentos de bala, disse Bettineschi.

Os feridos foram transportados para o Memorial Regional Hospital e o Joe DiMaggio Children's Hospital, de acordo com a porta-voz do Memorial Healthcare System, Yanet Obarrio-Sanchez.



Embora o porta-voz do hospital tenha dito que todas as vítimas estavam em condição estável, Bettineschi observou que uma pessoa estava passando por cirurgia na segunda-feira.

Hollywood fica a cerca de 20 milhas ao norte de Miami e é o lar de Hollywood Beach, um destino turístico popular.

Fonte: CNN e Sun Sentinel.

