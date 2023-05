Policial acusado de não confrontar o atirador da escola de Parkland (FL) vai a julgamento

Em uma acusação que se acredita ser a primeira nacional, um ex-policial da Flórida está prestes a ser julgado sob a acusação de não ter confrontado Nikolas Cruz, o atirador que assassinou 14 alunos e três funcionários em uma escola de Parkland, no condado de Broward, há cinco anos.



A seleção do júri começa na quarta-feira, 31, no julgamento de Scot Peterson, que permaneceu do lado de fora do prédio de três andares de salas de aulas na Marjory Stoneman Douglas High School durante o ataque de seis minutos de Nikolas Cruz em 14 de fevereiro de 2018.

As declarações de abertura estão agendadas para início de junho, e o julgamento pode durar dois meses.



Peterson, 60, é acusado de sete acusações de negligência infantil por quatro estudantes mortos e três feridos no terceiro andar do edifício. Os promotores não o acusaram em conexão com os 11 mortos e 13 feridos no primeiro andar porque foi antes de ele chegar ao prédio. Ninguém foi baleado no segundo andar.



Segundo a acusação, ele chegou ao prédio com a arma em punho 73 segundos antes de Cruz chegar ao terceiro andar, mas em vez de entrar, ele recuou ao ouvir o tiroteio. Ele disse que não sabia de onde vinham os tiros.



Peterson também é acusado de três acusações de contravenção e negligência culposa pelos adultos baleados no terceiro andar, incluindo um professor e um aluno adulto que morreram. Ele também enfrenta uma acusação de perjúrio por supostamente mentir para os investigadores. Ele pode pegar quase um século de prisão se for condenado pelas acusações de negligência infantil e perder sua pensão anual de US$ 104.000.



De acordo com a National Association of School Resource Officers, que representa a polícia do campus, Peterson é o primeiro policial dos EUA julgado por supostamente não ter agido durante um tiroteio em uma escola. As autoridades do Texas estão investigando os policiais que não confrontaram o atirador de Uvalde, que matou 19 alunos do ensino fundamental e dois professores no ano passado, mas nenhum foi acusado.



Peterson insistiu que teria confrontado Cruz, mas pensou que os tiros vieram de um franco-atirador, talvez atirando de árvores próximas. Policial há 32 anos, ele estava na Stoneman Douglas há nove anos, após 19 anos em outras escolas. Ele disse, após uma audiência na semana passada, que está “ansioso” para o início do julgamento.

“Quero que a verdade seja revelada e, se for por meio de um julgamento, que assim seja”, disse Peterson. “Não apenas as pessoas na Flórida, o país, mas principalmente as famílias, elas precisam saber a verdade sobre o que aconteceu, porque infelizmente nunca foi contada.”

Peterson se aposentou logo após o tiroteio e foi demitido retroativamente.

Para conseguir uma condenação, os promotores devem convencer os jurados de que Peterson sabia que Cruz estava atirando dentro do prédio e que suas ações e inação expuseram as vítimas a danos.



Fonte: Associated Press.

