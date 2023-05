Distrito escolar de Broward (FL) analisa exigir de alunos uso de uniforme

Os alunos de Broward podem ter que substituir moletons e shorts de lazer por uniformes quando entrarem nas áreas das escolas.

O Conselho Escolar de Broward está considerando exigir uniformes ou um “código de vestimenta unificado” a partir do ano letivo de 2024-25, em outra medida para tentar melhorar a segurança escolar e competir com escolas charter, onde os uniformes são a norma.



Há muito um item básico em algumas escolas de ensino fundamental, os uniformes podem se tornar obrigatórios nas escolas de ensino médio e fundamental de Broward a partir de 2024, como uma forma de ajudar os funcionários a reconhecer qualquer pessoa que não pertença ao campus.



No momento, um Conselho Consultivo Escolar em cada campus vota se eles devem ser exigidos. Esta poderia ser uma grande mudança de moda para estudantes do ensino médio.



A política proposta recomenda que as cores dos uniformes sejam “consistentes com as cores oficiais da escola e uma cor neutra” e não sejam específicas de gênero, de acordo com um projeto de política apresentado na quarta-feira no Conselho Consultivo Distrital, que faz recomendações ao Conselho Escolar .



A política não exigiria que os alunos usassem roupas com o nome ou logotipo da escola.

A mudança pode significar US$ 1,3 milhão extra para o distrito sob um programa estadual que dá incentivos aos distritos que exigem uniformes.



Segurança



A proposta é uma das várias mudanças importantes que o distrito está analisando nos próximos anos em um esforço para melhorar a segurança nos campi.

Outras propostas incluem mochilas transparentes, que podem entrar em vigor neste outono, e detectores de metal autônomos. No momento, o distrito usa varinhas de detecção de metal para procurar armas aleatoriamente.



O distrito escolar está discutindo a ideia em várias reuniões públicas. A expectativa é que os três temas sejam discutidos durante sessão municipal sobre segurança, marcada para as 17h30 de 12 de junho em Plantation High.



Uniformes escolares são debatidos há mais de 25 anos, com defensores dizendo que alimentam o orgulho escolar e reduzem conflitos e bullying relacionados ao vestuário. Os oponentes dizem que isso frustra a individualidade, aumenta a quantidade de roupas lavadas e muitas vezes obriga os pais a comprar roupas de um fornecedor preferencial. A política do distrito foi elaborada para não favorecer um fornecedor.