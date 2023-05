Bebê de 11 meses morre dentro de carro sob forte calor em Palm Bay (FL)

Um bebê de 11 meses morreu dentro de um carro sob forte calor em Palm Bay (FL), no condado de Brevard no domingo, 28. É a terceira fatalidade do tipo este ano no estado da Flórida e a quinta no país.



A polícia de Palm Bay disse que os policiais foram chamados à Igreja Batista Evangélica Mount of Olives e descobriram que a criança havia sido deixada em um carro por cerca de três horas enquanto os pais estavam no culto.



O bebê foi levado para o Hospital Comunitário de Palm Bay, onde mais tarde foi declarado morto, disse a polícia. A alta temperatura no domingo no sul do condado de Brevard foi de 81 graus F. Nenhum outro detalhe, incluindo a temperatura dentro do veículo, foi divulgado.



Ninguém foi preso e uma investigação está em andamento, disse a polícia.







A morte eleva para cinco o número total de crianças que morreram nos Estados Unidos (três na Flórida) até agora em 2023 devido ao que é chamado de insolação veicular. Na Flórida, um menino de 2 anos deixado em um veículo por várias horas em Port St. Lucie morreu no dia 6 de março; e uma menina de dois anos em Prosperity, no condado de Holmes, no dia 16 de maio, contabiliza o Kids and Car.org.



O número de mortes em carros quentes envolvendo crianças em 2022 foi de 33, segundo o Conselho Nacional de Segurança.



Em média, 38 crianças menores de 15 anos morrem a cada ano de insolação após serem deixadas em um veículo. É um problema que não acontece só no Sul. Quase todos os estados sofreram pelo menos uma morte desde 1998. Em 2018 e 2019, um número recorde de 53 crianças morreram após serem deixadas em um veículo quente.



Desde 1998, houve 105 mortes por insolação em veículos relatados na Flórida, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança. Atrás do Texas, o estado é o segundo em mortes causadas por carros quentes de 1990 a 2022.







A insolação pode ocorrer se a temperatura corporal central subir para 104 graus ou mais.

Uma temperatura central de 107 graus F é considerada potencialmente letal. O corpo de uma criança esquenta três a cinco vezes mais rápido que o de um adulto, de acordo com a National Highway Traffic Safety Administration.







Muitos pais ou outras pessoas que esquecem crianças em carros quentes e morrem não são acusados criminalmente principalmente devido à falta de intenção criminosa ou maliciosa.



Um exame dos relatórios da mídia fornecidos por noheatstroke.org sobre as 938 mortes por insolação veicular pediátrica de 1998 a 2022 mostra o seguinte:

52,61% - Esquecido pelo cuidador (496 crianças)

25,29% - Obtiveram acesso por conta própria (237)

20,28% - Deixado conscientemente pelo cuidador (190)

1,81% - Desconhecido (17).