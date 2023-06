Brasileira de 71 anos perde a vida após ser atropelada em Pompano Beach (FL)

Edy De Oliveira E. Silva, brasileira de 71 anos, foi atropelada por uma caminhonte enquanto atravessava uma rua em Pompano Beach na manhã de 22 de maio. Ela foi hospitalizada, mas não resistiu e faleceu.



De acordo com o Gabinete do Xerife de Broward, os detetives de Homicídios de Trânsito disseram que o acidente ocorreu aproximadamente às 8h26 da segunda-feira, 22 de maio, perto do cruzamento da Southeast Third Street com a Southeast First Avenue.



Segundo os investigadores, as evidências físicas na cena e as declarações de testemunhas revelaram que o motorista Brian W. Smith estava seguindo para o oeste em uma caminhonete Black GMC Sierra Denali na Southeast Third Street, aproximando-se do cruzamento da Southeast First Avenue. Ao mesmo tempo, Edy De Oliveira E. Silva tentava cruzar a Primeira Avenida Sudeste de norte a sul quando entrou no caminho da camionete e foi atingida.



Detetives dizem que o impacto da colisão fez a brasileira cair no chão. O motorista parou imediatamente e permaneceu no local, prestando socorro.

Agentes do BSO e o resgate de bombeiros de Pompano Beach responderam ao acidente, e ela foi transportada para Broward Health North, onde foi imediatamente levada para cirurgia, mas declarada morta logo depois.



Segundo a polícia, nem o excesso de velocidade nem alguma deficiência por parte da brasileira ou do motorista são considerados um fator no acidente. A investigação continua.



O velório está marcado para sábado, dia 3 de junho, às 5pm, na Abba International Church, em Coconut Creek.



Segundo uma pessoa próxima à família, "ela estava deixando a neta no ponto de ônibus escolar. Ao atravessar a rua, um motorista não a viu e a atropelou, tirando a vida dessa senhora muito amada pela comunidade", disse.







Novo México e Flórida são os estados mais perigosos para pedestres nos EUA, de acordo com um relatório da ONG Smart Growth America. As duas áreas metropolitanas dos EUA com as maiores taxas médias de mortes de pedestres também estão localizadas nesses estados.



Foram 3.420 mortes de 2016 a 2020 na Flórida, uma média de 3,22 mortes de pedestres por ano por 100.000 habitantes. O Novo México tem uma taxa de mortalidade de 3,76, segundo o relatório.



Na Flórida, os condados de Miami-Dade e Broward estão entre os lugares mais perigosos para um pedestre. Entre as 100 maiores áreas metropolitanas, Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach ficou em 14º lugar como a metrópole onde é mais provável que um pedestre seja atropelado e morto por um motorista.

