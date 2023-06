Aluno do sul da Flórida avança no concurso 'National Spelling Bee'

Um aluno do oitavo ano do sul da Flórida está entre algumas das mentes jovens mais brilhantes do país no Scripps National Spelling Bee anual - concurso nacional de ortografia.



Na noite de terça-feira, 30, o super soletrador do sul da Flórida avançou para as quartas de final da competição. Juan Rondeau, 14 anos, soletrou arvicultura corretamente e deu mais um passo na competição realizada em Washington, DC.



São quatro etapas da competição: as rodadas preliminares aconteceram na terça-feira, seguidas pelas quartas de final e semifinais nesta quarta-feira e, finalmente, as finais na quinta-feira.



Rondeau é aluno da Westminster Christian School, Palmetto Bay, no condado de Miami-Dade, e competiu no National Spelling Bee nos últimos dois anos. Ele terminou empatado em 49º lugar em 2022 e empatado em 139º lugar em 2021.



De acordo com sua biografia, “Juan nasceu na Argentina e se mudou para os Estados Unidos quando tinha oito anos. Ele tem competido em concursos de ortografia desde a terceira série.



O 95º Spelling Bee National Scripps começou na terça-feira em National Harbor, Maryland, com 231 alunos de todo o país e de outras partes do mundo competindo nas rodadas preliminares. Os participantes se enfrentarão no evento de dois dias que culmina na final na quinta-feira, 1 de junho.



Os 231 alunos do ensino fundamental e médio no concurso nacional de ortografia deste ano têm entre 9 e 14 anos. Há soletradores de todos os 50 estados dos EUA e 11 alunos das Bahamas, Canadá, Alemanha, Gana, US Virgin Islands, Guam e Porto Rico, de acordo com a E.W. Scripps Company, a organização que opera o concurso. Mais de 180 são estreantes no concurso de ortografia nacional e 49 são concorrentes recorrentes.



O vencedor deste ano irá para casa com um prêmio em dinheiro de $ 50.000, o troféu oficial do campeonato e uma série de outras vantagens.



As finais do National Spelling Bee vão ao ar ao vivo na quinta-feira, das 20h às 22h (horário leste) em ION e Bounce (redes de transmissão de TV). (As semifinais vão ao ar na noite anterior ao mesmo tempo em ION e Bounce.)