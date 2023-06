Jacksonville desponta como "destino turístico em ascensão" da Flórida

Jacksonville foi a sétima cidade mais visitada da Flórida por viajantes estrangeiros em 2021, e segue despontando como destino tutístico em ascenção no estado. Os dados são do Escritório Nacional de Viagens e Turismo (NTTO) da Administração de Comércio Internacional.



Mais de 4 milhões de viajantes estrangeiros visitaram o Sunshine State em 2021, cerca de 44,6% do total do país naquele ano, de acordo com os dados do NTTO.



Jacksonville teve 70.000 visitantes em 2021, quase um aumento de 150% em relação aos visitantes em 2020, de acordo com um relatório do Trips to Discover, um blog de destinos de viagem.



A cidade foi descrita como um “destino turístico em ascensão” para quem “procura aproveitar as praias, a comida e a cultura da Flórida”. Sua popularidade no exterior também está aumentando, disse o relatório, saltando do 42º para o 22º lugar em uma lista de áreas metropolitanas com mais visitas no país em 2021.



O ranking foi determinado pela Trips to Discover, que disse que analisa os dados do NTTO e do mercado de entrada do Escritório Nacional de Viagens e Turismo e perfis do setor para visitantes estrangeiros nos EUA.

As 10 cidades mais visitadas em 2021 foram, em ordem crescente: Miami, Orlando, Fort Lauderdale, Tampa, West Palm Beach, Naples, Jacksonville, North Port,Cape Coral, Key West.



Turismo 2023



O turismo na Flórida no primeiro trimestre de 2023 aumentou 6,7% em relação ao ano anterior, com visitantes estrangeiros ainda abaixo dos números pré-COVID-19, de acordo com um comunicado do gabinete do governador.

A agência de turismo da Flórida, Visit Florida, estimou um recorde de 37,9 milhões de viajantes no estado durante o primeiro trimestre de 2023, acima do recorde anterior de 35,528 milhões nos primeiros três meses de 2022.



As estimativas do primeiro trimestre “mostram que 2023 está no caminho para continuar o excelente desempenho da Flórida em receber visitantes”, disse o presidente e CEO da Visit Florida, Dana Young, no comunicado. Visitantes de outros estados continuam impulsionando o crescimento do turismo, respondendo por mais de 91% dos números do primeiro trimestre.

Os números mais recentes incluem 1,8 milhão de visitantes estrangeiros, um aumento de 36% em relação ao ano passado, mas uma queda em relação aos 2,276 milhões de visitantes que viajaram para o estado no primeiro trimestre de 2019, o último ano completo antes da pandemia.

Os legisladores estaduais concordaram em fornecer US$ 80 milhões para o Visit Florida durante o próximo ano fiscal de 2023-2024, um aumento de US$ 30 milhões em relação ao ano atual. O plano de gastos do estado (SB 2500) aguarda entrega ao governador Ron DeSantis.