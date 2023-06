Homem oferece balas e tenta sequestrar duas meninas em Sunny Isles Beach (FL)

A polícia de Sunny Isles Beach, Flórida, prendeu um homem que tentou sequestrar duas meninas em Sunny Isles Beach no Memorial Day.



A mãe, que pediu para não ser identificada, disse à polícia que sua filha e sobrinha estavam brincando na areia ao lado das cabanas tiki atrás do Newport Beach Hotel quando o suspeito se aproximou delas.



John Beaubrun, 29, ofereceu doces às duas crianças para coagi-las a ir com ele. Elas não aceitaram, ele então agarrou as duas pelo braço e começou a sair do local com elas, em direção à saída de acesso à praia que levava à Collins Avenue, segundo o relato da família e testemunhas ao Departamento de Polícia de Sunny Isles Beach.



Os familiares e pessoas próximas impediram, forçando-o fisicamente a largar as duas meninas. Com isso, Beaubrun sofreu um ferimento acima do olho durante a briga.



Segundo os investigadores, o homem estava embriagado, exalando forte odor de bebida alcoólica. Ele foi levado ao HCA Florida Aventura Hospital para tratar seus ferimentos e, uma vez liberado clinicamente, foi transportado para o Turner Guilford Knight Correctional Center.



De acordo com o relatório da prisão, ele enfrenta duas acusações de tentativa de sequestro e duas acusações de abuso infantil. Foi estipulada fiança de $ 25.000 e ordem de distância das vítimas.



Se pagar fiança, Beaubrun será colocado em prisão domiciliar com um monitor GPS e terá que ficar a pelo menos 150 metros de distância da casa e da escola de ambas as vítimas.



Os detetives estão pedindo a qualquer pessoa que tenha tido um encontro semelhante com Beaubrun que ligue para o 911 ou Miami-Dade Crime Stoppers em 305-471-8477.