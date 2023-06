Temporada de furacões começa com perturbação tropical em direção à Flórida

Esta quinta-feira, 1, marca o lançamento oficial da temporada de furacões no Atlântico de 2023 – e está começando com uma tempestade que já está se formando na costa da Flórida.

A temporada do Centro Nacional de Furacões está acompanhando uma perturbação tropical no Golfo do México. Em uma previsão na manhã de quinta-feira, a agência disse que a área de baixa pressão sobre a área nordeste do Golfo tornou-se "um pouco mais concentrada" durante a noite e que as condições parecem ser "marginalmente favoráveis" para o desenvolvimento de um ciclone.



Originalmente, não se esperava que o desenvolvimento fosse significativo, disse a agência, com apenas 20% de chance de se tornar um ciclone nas próximas 48 horas. No entanto, na última atualização desta manhã, aguaceiros e trovoadas ao redor da área ficaram "melhor organizados" e as condições previstas parecem mais favoráveis para o sistema se desenvolver ainda mais nos próximos dias, tornando mais possível para uma "vida curta". "Depressão tropical ou tempestade para se formar. Agora há 50% de chance de um ciclone se desenvolver nas próximas 48 horas.

Até este fim de semana, no entanto, a previsão é "desfavorável" para que o sistema se desenvolva substancialmente.

"Independentemente disso", disse a agência em sua atualização das 8h, "chuvas locais fortes podem ocorrer em partes da Península da Flórida durante o fim de semana".

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que a área de Tampa Bay, que fica ao longo da costa do Golfo, pode esperar um "padrão bastante úmido" na sexta-feira, enquanto o sistema continua pairando sobre o Golfo. Chuvas intensas são consideradas a principal preocupação do sistema.



A temporada de furacões no Atlântico vai até 30 de novembro. A NOAA previu que será uma temporada "quase normal". Pelo menos uma dúzia de tempestades nomeadas são esperadas nos próximos meses, com entre cinco a nove furacões – e apenas entre um e quatro que são considerados “grandes”.



Fonte: CBS News.