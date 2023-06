Ônibus escolares da FL terão câmera externa para capturar ultrapassagens proibidas

Os distritos escolares da Flórida em breve poderão usar câmeras para capturar imagens de motoristas que ultrapassam ônibus escolares ilegalmente.

A lei (SB 766), assinada pelo governador Ron DeSantis na quarta-feira, 31, entrará em vigor em julho. Ultrapassagens proibidas podem levar os motoristas a multas de US$ 225 se forem pegos.



No ano passado, o Departamento de Educação da Flórida realizou uma pesquisa com motoristas de ônibus escolares e descobriu casos generalizados de veículos que ultrapassavam ilegalmente ônibus parados.

“Os resultados da pesquisa de 2022 mostram que em um único dia, 7.867 passes ilegais foram feitos com base nas observações de 6.416 motoristas de ônibus escolares que completaram a pesquisa”, disse uma análise do projeto de lei pelo Senado.



O projeto de lei permitirá que os distritos escolares façam contratos com empresas para instalar câmeras em ônibus escolares. Cada câmera deverá ser capaz de produzir um vídeo gravado e duas ou mais imagens fixas documentando as infrações. A lei também impedirá que as empreiteiras sejam pagas com base no número de violações detectadas.

Os distritos escolares que participarem terão que conduzir uma “campanha de conscientização pública” de 30 dias sobre as câmeras e serão obrigados a colocar “sinalização reflexiva de alta visibilidade” nos ônibus. Os sinais, em parte, terão que dizer “CÂMERA APLICADA”.

Os distritos serão obrigados a coletar dados sobre os sistemas, e o Departamento de Educação terá que elaborar um relatório que será enviado ao governador e aos líderes legislativos.

Vários apoiadores legislativos disseram que o projeto de lei poderia ajudar a salvar vidas, com a presidente das regras do Senado, Debbie Mayfield, R-Indialantic, apontando para um incidente ocorrido em seu distrito.



“Na minha comunidade, tivemos uma criança atropelada. E o que aconteceu foi (algo) que nunca deveria ter acontecido, ou seja, o carro deu a volta no ônibus escolar e passou por ele, e a criança estava atravessando na frente do ônibus escolar para ir para o outro lado”, disse Mayfield .

“E não há como patrulhar cada ponto de ônibus para garantir que isso não aconteça. Portanto, se este (projeto de lei) salvar apenas uma vida, vale a pena”, acrescentou Mayfield.

O senador Bobby Powell, D-West Palm Beach, argumentou que os motoristas não precisam se preocupar se não infringirem a lei e ultrapassarem os ônibus parados.

“É uma conta bem simples. Se as pessoas não passarem por um ônibus escolar com sinais de parada, elas simplesmente não receberão uma multa ”, disse Powell.

