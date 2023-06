Festas juninas animam a comunidade brasileira no sul da Flórida

Junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas brasileiras! No sul da Flórida, alguns "arraiás" já têm data para acontecer. Confira a programação que vai agitar a comunidade brasileira em Margate, Kendall e outras cidades.







O Arraiá da Igreja Católica de Margate será realizado neste final de semana, nos dias 3 e 4 de junho). A festa é beneficente e contará com a tradicional quadrilha de adultos e crianças, além das comidas típicas como canjica, pé de moleque, cachorro-quente, quentão, churrasco, etc.



No sábado, 3 de junho, a festa será a partir das 4pm, e no domingo, 4, a partir das 11am até 9pm. Haverá também bingo, jogos infantis e karaokê. Está previsto ainda sorteio de $10 mil dólares divididos em três prêmios: o primeiro lugar leva $5 mil, o segundo $3 mil e o terceiro lugar $2 mil. As rifas podem ser compradas antecipadamente por $20.



A entrada é franca e o estacionamento para o evento também é gratuito. Toda a arrecadação do evento será revertida para projetos sociais da paróquia de St Vincent.



Local: St. Vincent Catholic Church - Endereço: 6350 NW 18th Street, Margate, FL 33063



Informações: Marlene – 754-367-3776/ Laura 561-543-4152





Festa Junina Arraiá de Kendall, que esse ano celebra sua 19ª edição, é organizada pela igreja St. Catherine of Siena, em Miami. A tradicional festa acontece no sábado, 10 de junho, das 5pm às 11pm, com ingressos a $ 2.



Serão cerca de 12 barraquinhas vendendo comidas típicas como pamonha, bolo de milho, pé-de-moleque, entre outros –, até atrações infantis, com gincanas, jogos e infláveis para as crianças.



A festa conta também com música ao vivo por Sandro Stumpf e apresentações do DJ Daniel Bittencourt.

Aqueles que comprarem ingressos antecipados, participam dos sorteios de brindes. O primeiro prêmio anunciado é um Iphone 14, o segundo uma SmartTV, e em terceiro fone de ouvido sem fio.



A renda arrecadada é destinada a trabalhos sociais geridos pela igreja St. Catherine of Siena Local: 9200 SW 107th Ave, Miami, FL 33176.