Proprietária de 'salão de massagens' em Miami é presa por prostituição

A proprietária de um 'salão de massagens eróticas' em Miami foi presa na quarta-feira, 31, acusada de usar seu negócio como fachada para a prostituição.



Indiana Bustamante, 54, de Miami Beach, era a proprietária do Divas Spa, localizado na 3939 NW 7th St. Miami. O spa, que agora está permanentemente fechado, aparece no Google como “um salão de massagens eróticas” que “oferece todos os tipos de pacotes para reduzir o estresse”.



O perfil da empresa também dizia que seus funcionários “acompanhariam você a níveis de relaxamento que você não sabia que eram possíveis”.







Durante a investigação, policiais à paisana observaram Bustamante sentada em um Toyota Camry cinza no estacionamento. Frequentemente, mulheres saíam do spa em horários aleatórios e se aproximavam do carro da proprietária.



Em seguida, um policial enviou uma mensagem para um número anunciado em um site conhecido por oferecer "acompanhantes" e prostituição para agendar um encontro para a tarde de quarta-feira.



O policial disfarçado então entrou no Divas Spa, pagou US$ 140 a um funcionário por uma massagem de meia hora. Quando ele perguntou quanto pelo sexo, o funcionário disse que custaria US$ 110 a mais. O policial entregou o dinheiro. Como um funcionário foi buscar preservativos, foi quando a polícia invadiu o spa.



Os funcionários disseram à polícia que metade de seus lucros com massagens e serviços sexuais ia para Bustamante, que agendava suas consultas. Eles também disseram que a proprietária às vezes vendia preservativos por US $ 1 cada.



Bustamante foi acusada de apoio à prostituição, uso ilegal de um dispositivo de comunicação, manutenção de uma casa de prostituição e aluguel de espaço para prostituição.



A polícia de Miami e a Força-Tarefa de Tráfico Humano da Procuradoria do Estado de Miami-Dade investigaram o caso.



Fonte: Miami Herald.