Qual é a cidade mais cara na Flórida para contas domésticas?

Anualmente, os residentes da Flórida pagam US$ 188 bilhões em contas domésticas. Mas onde é o lugar mais caro na Flórida para contas domésticas? Doxo, um serviço terceirizado de pagamento de contas, divulgou um relatório em maio fornecendo dados e classificações para 200 vilas e cidades da Flórida e quem paga mais em contas domésticas e quem paga menos.



Os residentes de Pembroke Pines, no condado de Broward, são os que pagam as contas domésticas mais caras do estado da Flórida, com uma média de US$ 3.035 por mês. Saint Johns vem em segundo lugar no ranking, com os residentes pagando uma média de $ 2.782 em despesas domésticas, segundo o relatório.



Sem surpresa, o popular destino turístico Key West está na lista das áreas mais caras para se viver no estado, no número 8, e $ 2.709 por mês. No entanto, os moradores que moram lá parecem pagar um preço ainda mais alto do que os do 1º, 2º ou 3º lugares da lista: enquanto os moradores de Pembroke Pines, Saint Johns e Windermere gastam 36%, 27% e 32% de suas renda nas contas domésticas, respectivamente, os residentes de Key West gastam impressionantes 44% com elas.



Onde é o lugar mais barato na Flórida para contas domésticas?



De 200 cidades e vilas, Monticello (nordeste de Tallahassee) é o lugar mais acessível da Flórida, com residentes pagando US$ 1.346 em média pelas contas domésticas. Eles também gastam uma parcela menor de sua renda em contas domésticas do que a média da Flórida, em 35%. Avon Park é a segunda área mais acessível da lista, com os residentes pagando em média US$ 1.385 em contas domésticas.

Também na lista das cidades e vilas mais acessíveis da Flórida estão Marianna (US$ 1.404 por mês) e Bonifay (US$ 1.421 por mês).



Dados da Flórida para contas domésticas:



- As despesas domésticas da Flórida, em média, são 3,2% maiores do que a média nacional de US$ 2.046.

- Anualmente, os residentes da Flórida pagam US$ 188 bilhões em contas domésticas.

- A família média da Flórida paga US$ 2.112 por mês pelas 10 contas domésticas mais comuns.

- A Flórida ocupa o 18º lugar entre 50 estados em termos de gasto médio mensal.

- As famílias da Flórida gastam 42% de sua renda em contas domésticas.



A métrica “porcentagem da renda familiar” fornece uma visão mais proporcional dos gastos com contas em um determinado local. As famílias da Flórida gastam 42% de sua renda com despesas domésticas, o que é uma parcela maior do que muitos estados onde as famílias pagam contas mais caras. Por exemplo, os residentes de Nova Jersey, embora vivam no terceiro estado com contas mais caras, gastam apenas 35% da renda familiar com elas.



