Consulado de Miami realiza palestra gratuita sobre admissão em universidades nos EUA

Como funciona o sistema educacional nos Estados Unidos? O que fazer para ingressar nas melhores universidades americanas? Qual o segredo para conquistar uma bolsa de estudos? Se você busca respostas a essas e outras perguntas relacionadas ao processo de aplicação para o ensino superior, anote na sua agenda: no dia 13 de junho, o Consulado Brasileiro em Miami vai realizar um evento para abordar questões cruciais para o futuro dos jovens brasileiros na América.

A palestra gratuita será conduzida por especialistas da Impacto Acadêmico, uma consultoria na área de educação voltada para obter os melhores resultados possíveis para admissão em instituições de ensino nos EUA. Como o modelo americano é diferente, muitas vezes as famílias da nossa comunidade acabam perdendo chances por falta de conhecimento: ao contrário do Brasil, onde apenas a nota do Enem ou do vestibular é suficiente para garantir uma vaga na universidade, o sistema por aqui abrange toda a vida escolar do estudante, em especial um currículo mais desafiador na high school e as atividades extraclasse.

“É fundamental o envolvimento do adolescente em projetos e experiências relevantes, inclusive trabalhos voluntários e participação nos clubes específicos na área de interesse. Mas, muitas vezes, não há orientação personalizada e regular na escola. Daí a importância do acompanhamento contínuo e do comprometimento dos pais nesta dinâmica para potencializar as oportunidades oferecidas pelo sistema”, enfatiza Daniela Campos, uma das criadoras da Impacto Acadêmico, baseada em Orlando, mas que atende estudantes internacionais de qualquer parte do mundo.

A mentoria é, na verdade, um trabalho integrado com as famílias com base na individualidade de cada aluno. Isso inclui apoio na escolha da universidade mais adequada ao potencial e capacidade financeira do candidato, assessoramento de ideias para a elaboração de dissertações, preparação para as entrevistas e suporte na preparação dos formulários associados à aplicação. “Mais do que nunca, as instituições querem no campus estudantes interessantes, protagonistas, intelectualmente curiosos e com consciência social. E esse “pacote” precisa ser construído ao longo dos anos”, explica a psicóloga Patrícia Teixeira, sócia da Impacto.

Além de analisar todos esses temas, a palestra no Consulado terá uma parte voltada para esclarecer eventuais dúvidas dos participantes. “É uma oportunidade de ter acesso a informações que não estão disponíveis aos imigrantes pela falta de domínio total do idioma inglês. Os americanos lidam com esse processo há gerações, então nós brasileiros precisamos correr atrás deste prejuízo para que nossos filhos tenham as mesmas condições de sucesso”, sintetizou Carlos Wesley, associado da Impacto Acadêmico no Sul da Flórida.

Para confirmar a presença no evento, marcado para 10 da manhã (horário da costa leste dos EUA) do dia 13 de junho (terça-feira), basta acessar esse link.

Desafios e Oportunidades do Sistema Americano de Educação

13 de junho (terça-feira), às 10am

Consulado-Geral do Brasil em Miami

3150 SW 38th Avenue – Miami, FL – 33146

Inscrições gratuitas através do link: https://forms.gle

Mais informações: impactoacademico.com /@impactoacademico

Contato: (305) 936-1891

