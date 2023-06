Casal de Melbourne (FL) lamenta perda de filha e neta mortas em acidente de avião na Virgínia

Quando um avião caiu perto da capital do país no domingo, 4, matando todas as quatro pessoas a bordo, isso afetou duas gerações de uma família de Melbourne, da Flórida.

Funcionários do Melbourne Orlando International disseram ao WESH 2 News que o jato Cessna Citation decolou de lá na manhã de domingo. O piloto parou no Tennessee antes de continuar a viagem para o Aeroporto MacArthur em Long Island. Mas o jato bimotor fez uma inversão de marcha e voltou para o sudoeste, viajando diretamente sobre Washington, DC, o que levou os caças F-16 a investigar do que se tratava e perseguirem a aeronave, segundo a Administração Federal de Aviação.



A perseguição criou estrondos sônicos e preocupação na área. Mas nem os controladores de tráfego aéreo nem os pilotos do F-16 conseguiram fazer contato com o piloto. O jato caiu nas montanhas Shenandoah, na Virgínia, às 15h30.



O jato particular Cessna está registrado em nome de uma empresa local de propriedade de Barbara Rumpel. Seu marido, John, disse que sua filha, Adina Azarian, 49, e neta, juntamente com o piloto e a babá da família, estavam a bordo. Os quatro morreram no acidente. Os Rumpels são muito ativos na comunidade de Melbourne.



"John e Barbara são bem conhecidos por seu forte compromisso com nossa comunidade há muitos anos. Eu pediria que você mantivesse a família em suas orações”, pediu o prefeito de Melborne, Paul Alfrey.



O National Transportation Safety Board disse na segunda-feira que levará dias para coletar os destroços enquanto eles iniciam a investigação sobre o que aconteceu antes e, finalmente, causou a queda do avião.



A investigação preliminar sobre o acidente deve levar cerca de 10 dias. Sem dúvida, o foco estará no motivo pelo qual o piloto não respondeu e o que estava acontecendo com os passageiros enquanto o avião desviava de sua rota de voo original.



Fonte: canal WESH.