Sargaço aumenta risco de bactérias carnívoras nas praias da Flórida

Este verão pode ser a maior floração do Sargaço - as algas marinhas grossas, marrons e emaranhadas que chegam às praias do sul da Flórida nesta época - mas um outro fato está preocupando cientistas e autoridades: ela pode aumentar as bactérias carnívoras nas praias.



O Sargaço ou Sargassum, em inglês, é uma espécie de alga de cor amarronzada que antes se concentrava em uma região de águas quentes do Atlântico Norte, mas que agora tem se espalhado pelo oceano e alcançado mais praias nos Estados Unidos, com destaque para a costa da Flórida.



A alga sozinha não é mortal, mas os detritos marinhos de plástico que grudam nela podem criar um ambiente propício para a vibrio vulnificus, às vezes chamada de bactéria carnívora.



Um novo estudo que incluiu pesquisadores da Florida Atlantic University descobriu que detritos marinhos de plástico quando combinados com a 'Sargassum', que é uma população viva de macroalgas marrons, podem ficar cheios de vibrio vulnificus, às vezes chamados de bactérias carnívoras. A interação de Sargassum e detritos de plástico é um terreno fértil para uma tempestade “patógena” perfeita, afirmaram os pesquisadores.



“O plástico é um novo elemento que foi introduzido em ambientes marinhos e existe há apenas cerca de 50 anos”, Tracy Mincer, Ph.D., principal autora correspondente do estudo e professora assistente de biologia no Instituto Oceanográfico Filial do Porto da FAU e Harriet L. Wilkes Honors College, disse ao Science Daily. “Nosso trabalho de laboratório mostrou que esses Vibrio são extremamente agressivos e podem procurar e aderir ao plástico em minutos. Também descobrimos que existem fatores de fixação que os micróbios usam para aderir aos plásticos, e é o mesmo tipo de mecanismo que os patógenos usam”.

Cerca de uma dúzia de espécies de bactérias do gênero Vibrio causam vibriose, uma doença que pode ocorrer quando as pessoas ingerem as bactérias ou quando os micróbios infectam uma ferida aberta.

Quando ingeridas, as bactérias podem causar diarreia grave, cólicas estomacais, febre e vômitos. Em relação às infecções de feridas, uma espécie de Vibrio às vezes pode causar infecções carnívoras, cientificamente conhecidas como fasceíte necrotizante, que rapidamente mata a pele ao redor da ferida infectada.



Por segurança, qualquer pessoa que entrar no oceano ou caminhar ao redor da volumosa alga deve tomar precauções, como:

- Ficar fora da água se tiver uma ferida (incluindo de uma cirurgia recente, piercing ou tatuagem) ou cobrir a ferida com um curativo à prova d'água se houver a possibilidade de entrar em contato com água salgada.

- Lavar bem as feridas e cortes com água e sabão se tiverem sido expostos à água do mar.

- Se você desenvolver uma infecção de pele, entre em contato com um profissional médico e informe-o se sua pele entrou em contato com água salgada.



Cólera



A equipe de pesquisadores descobriu um conjunto de genes chamados genes “zot”, que foram descobertos pela primeira vez na bactéria Vibrio cholerae, que pode causar cólera e que geralmente é rara nos Estados Unidos e em outras nações industrializadas. Mas a descoberta desses genes “zot”, que causam a síndrome do intestino permeável, também está sendo encontrada quando o plástico e a massa de Sargassum interagem.



“Por exemplo, se um peixe comer um pedaço de plástico e for infectado por este Vibrio, o que resulta em intestino permeável e diarreia, ele liberará nutrientes residuais, como nitrogênio e fosfato, que podem estimular o crescimento de Sargassum e outros organismos ao redor”, disse. disse Mercer.

O resultado final do estudo mostra que, com o aumento da interação com a interação humano-Sargassum-detritos plásticos, são criadas oportunidades para o desenvolvimento de patógenos. O estudo da revista disse que os dados mostraram que o Sargassum encalhado “parece abrigar grandes quantidades de bactérias vibrio”.



Os cientistas da NASA também estão prevendo que a floração de algas marinhas deste ano ao longo do litoral do Caribe e do leste da Flórida será a maior já registrada, com a maior parte chegando em junho e julho.



Muitos municípios em todo o sul da Flórida têm equipes de limpeza retirando as algas das praias todas as manhãs.



Fonte: Local 10.