Xerife do Texas abre processo criminal contra governo da Flórida por voo de imigrantes

O Gabinete do Xerife do Condado de Bexar, no Texas, entrou com um processo criminal contra o governo Ron DeSantis em conexão com o transporte de 49 migrantes de San Antonio para Martha's Vineyard (MA) em setembro de 2022 pela administração do governador da Flórida.



A acusação apresentada ao Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Bexar é de contenção ilegal e várias acusações foram arquivadas, tanto de contravenção quanto de crime. No momento, o caso está sendo analisado pelo Ministério Público. Assim que uma atualização estiver disponível, ela será fornecida ao público”, disse o BCSO em um comunicado, de acordo com o parceiro de notícias do Local 10 em San Antonio, KSAT.



No outono passado, o xerife do condado de Bexar, Javier Salazar, emitiu certificações especiais para todos os migrantes levados para Martha's Vineyard, declarando-os como vítimas oficiais de um crime e abrindo caminho para que permanecessem nos Estados Unidos com um visto especial para aqueles úteis à execução da lei.



Os migrantes disseram que foram convencidos a embarcar nos aviões para a ilha em Massachusetts por uma mulher conhecida apenas como “Perla”, que lhes ofereceu empregos, moradia e educação se fossem para lá.

O anúncio do BCSO ocorre no mesmo dia em que surgiram relatos de que várias dezenas de migrantes foram transportados de El Paso para Sacramento, Califórnia, pela segunda vez em quatro dias. O procurador-geral da Califórnia culpou DeSantis pelos transportes.



Embora DeSantis ainda não tenha confirmado que o estado da Flórida estava por trás dos últimos voos para a Califórnia, os migrantes chegaram do lado de fora de uma igreja na área de Sacramento portando documentos que indicavam que a viagem foi organizada pela Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida e pela Vertol Systems, a empreiteira privada que também providenciou os voos originais para Martha's Vineyard, disse o gabinete do procurador-geral da Califórnia.

Fonte: Local 10 e Miami Herald.