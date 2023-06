Indústria de tecnologia da Flórida deve crescer 3,5% em 2023; emprego líquido na área aumentou 4,8%

Um relatório "State of the Tech Workforce" publicado pela CompTIA descreve o crescimento do setor de emprego de tecnologia da Flórida em 2022. O relatório indica que o emprego líquido na indústria de tecnologia na Flórida aumentou 4,8%, quase dois pontos percentuais acima da média nacional de 3,2%.

O aumento nos números de empregos resultou em uma adição aproximada de 22.029 novos trabalhadores de tecnologia à força de trabalho da Flórida, levando o estado ao terceiro lugar mais alto do país. O relatório também prevê um aumento de 3,5% no emprego de tecnologia em todo o estado em 2023, que deverá gerar cerca de 17.000 novas oportunidades de emprego.

A indústria de tecnologia da Flórida emprega atualmente 485.000 pessoas, representando 4,9% da força de trabalho total do estado. O salário médio estimado para um trabalhador de tecnologia na Flórida é de $ 81.533, o que é 113% maior do que o salário médio para todas as ocupações no estado.

Além disso, o impacto econômico da indústria de tecnologia na Flórida é de US$ 79,9 bilhões, ou 6,4% da economia do estado. Em todo o estado, a CompTIA responde por 38.796 estabelecimentos comerciais de tecnologia no estado, com 2.733 deles abrindo em 2022, marcando o maior total do país. A força de trabalho de tecnologia da Flórida ocupa o quarto lugar em tamanho nacionalmente.

O relatório prevê que vários setores de tecnologia devem crescer na Flórida este ano, incluindo desenvolvimento de software, programação, desenvolvimento web, qualidade e tecnologias emergentes. Também indica que 24% de todas as ofertas de emprego em tecnologia no estado em 2022 foram para ocupações emergentes relacionadas à tecnologia ou cargos que exigem habilidades tecnológicas emergentes.

Em todo o país, a Flórida teve o maior número de novos estabelecimentos de negócios de tecnologia, com um aumento de 2.733 ano a ano, seguida pelo Texas, Carolina do Norte, Illinois e Colorado.

O relatório também projeta que a indústria de tecnologia continuará a crescer, com um aumento previsto de 16.959 empregos e 3,5% para 2023. Espera-se que o setor de tecnologia responda por 4,9% da força de trabalho geral da Flórida, com um impacto econômico estimado de US$ 79,9 bilhões, que representa 6,4 por cento da economia do estado.

A Flórida emergiu como um centro de rápido crescimento para inovação tecnológica nos últimos anos, com um ecossistema crescente de startups, empresas estabelecidas e universidades de primeira linha produzindo um fluxo constante de graduados talentosos.

