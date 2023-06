Flórida lidera em cidades com preços mais baratos para carros usados nos Estados Unidos

Cidades da Flórida estão entre as melhores dos Estados Unidos para comprar carros usados. Fort Lauderdale, Hollywood e Miami estão abaixo da média nacional, segundo a Clunker Junker, uma empresa nacional que compra carros usados e que analisou milhares de anúncios e preços.

Descobriu-se que os carros usados na Flórida, em média, estavam listados cerca de 4,5% abaixo da média nacional. A Clunker Junker analisou listagens no Cars.com em cada estado e calculou a média dos preços em cada área.

Segundo o relatório, o local mais barato do país era Jersey City, New Jersey, cujos preços eram 9,8% mais baixos que a média nacional. O sul da Flórida também se destacou: Hollywood ficou em segundo lugar com preços 8,96% abaixo da média. Miami ficou em terceiro (7,95%) e Fort Lauderdale em nono (3,92).

Orlando, com preços 4,11% mais baratos que a média nacional, foi o oitavo mais barato e Tampa foi o décimo mais barato, 3,78% abaixo da média nacional.

Muitos fatores afetam o preço dos carros usados de um estado para outro. O relatório não citou as razões pelas quais os carros usados são mais baratos na Flórida, afirmando apenas que "demanda local, oferta, questões de transporte e impostos estaduais estão entre as questões que os revendedores consideram ao precificar o estoque novo em seus lotes".

Relatórios anteriores de outras fontes que identificaram a Flórida como líder de preços baixos no mercado de carros usados sugeriram vários motivos, incluindo um número maior de pessoas trocando de carro com mais frequência, criando mais opções no mercado.

Outros motivos incluem a alta concentração de concessionárias independentes na Flórida, o que aumenta a concorrência e reduz os preços.

Em uma reportagem em seu site, a Car and Driver diz que a grande população de aposentados da Flórida ajuda a contribuir para o estoque de carros usados do estado quando eles finalmente desistem de dirigir.

Outra possível razão, de acordo com a porta-voz da Clunker Junker, Lauren Buchan, é que o clima quente e úmido da Flórida "leva a um desgaste mais rápido dos veículos, o que pode resultar em uma maior taxa de depreciação". Ela acrescentou: "Isso significa que os carros usados na Flórida podem ter um valor de revenda menor do que em outros estados, levando a preços mais baixos".

Só porque os preços dos carros usados são mais baratos na Flórida não significa que sejam menos onerosos, ressalta Clunker Junker. Isso ocorre porque os baixos salários da Flórida tornam a posse de carros menos acessível aqui do que em muitos outros estados, segundo o relatório.

O Alasca é o estado mais caro para carros usados, com preços 10,69% superiores à média nacional. Em El Paso, no Texas, o carro médio custa 79,8% do salário médio anual - a pior acessibilidade para qualquer cidade nos EUA.

O Alasca é o estado mais caro, mas há 34 estados onde é preciso uma grande parte do salário para comprar um carro usado.

Veja o relatório completo.