Broward (FL) vai receber $ 16 milhões para segurança de cruzamentos ferroviários

A movimentada linha ferroviária da costa leste da Flórida, que transporta a Brightline e trens de carga pelo condado de Broward, logo será objeto de quase US$ 16 milhões em atualizações de segurança em cruzamentos ferroviários em seis cidades, anunciou a Administração Ferroviária Federal na segunda-feira, 5.

O dinheiro faz parte da Lei de Infraestrutura Bipartidária do presidente Biden, no que o governo chama de "primeiro programa de subsídios dedicado" para ajudar as comunidades a eliminar os cruzamentos ferroviários que foram palco de colisões mortais entre veículos ferroviários.

Localmente, os projetos, que serão realizados em Dania Beach, Fort Lauderdale, Hallandale Beach, Hollywood, Pompano Beach e Wilton Manors, visam ajudar a reduzir as colisões entre trens, que aumentaram consideravelmente no sul da Flórida com o advento e crescimento do serviço ferroviário Brightline de alta velocidade, que compartilha o corredor ferroviário com a ferrovia de carga FEC.

Os planejadores do condado também estão preocupados com o volume adicional criado pela parte de Broward do tão esperado trem suburbano "Coastal Link" de três condados, que colocaria trens adicionais ao longo dos trilhos da Florida East Coast Railway.

O Broward County Sealed Corridor Project, que custará mais de US $ 15,4 milhões, implicará melhorias, "como portões de saída e canteiros centrais em cruzamentos de nível 21 ao longo da linha férrea da Florida East Coast Railway", disse a FRA.

Nacionalmente, o chamado programa de Eliminação de Passagens Ferroviárias está fornecendo mais de US$ 570 milhões para 63 projetos em 32 estados, disse a agência. A ideia é "tornar mais fácil contornar os trilhos da ferrovia adicionando separações de nível, fechando cruzamentos de nível e melhorando os cruzamentos de nível existentes onde os trilhos do trem e as estradas se cruzam".

