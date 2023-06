Quanto dinheiro é preciso para pagar o aluguel médio no sul da FL?

Locatários no sul da Flórida precisam ganhar mais de $ 100.000 para alugar confortavelmente um lugar na área dos três condados - Miami-Dade, Broward e Palm Beach - de acordo com um novo estudo.

Para evitar pagar mais de 30% de sua renda em aluguel, a família média precisaria obter uma renda anual de pelo menos $ 112.183 para pagar o aluguel típico no sul da Flórida, calculou o estudo conduzido por pesquisadores da Florida Atlantic University, Florida Gulf Coast University e University of Alabama revelados.

"Portanto, se você ganha menos de US$ 112.000 e mora em um local alugado médio, está sobrecarregado com o aluguel", disse Ken Johnson, economista imobiliário da Florida Atlantic University. "Isso mostra como a habitação é inacessível."

Para aqueles que ganham $ 67.310,30 ou menos, eles seriam considerados "severamente sobrecarregados" ou dedicariam pelo menos 50% de sua renda ao aluguel.

A renda necessária na área dos três condados torna o sul da Flórida um dos lugares mais onerosos para alugar, ocupando o oitavo lugar no país.

Atualmente, o aluguel médio no sul da Flórida é de US$ 2.804,60, enquanto as tendências de longo prazo sugerem que o aluguel deve ficar em torno de US$ 2.530,22.

Áreas como Nova York, Boston e Los Angeles se saíram ainda pior, com uma família típica precisando ganhar cerca de US$ 129.173 para alugar uma unidade média confortavelmente em Nova York. Em Boston, é necessário um salário de $ 119.129 e em Los Angeles, um salário de $ 117.614.

Em nível nacional, o locatário típico precisa ganhar quase US$ 81.000 por ano, de acordo com o relatório.

“No passado, o país lidou com moradias inacessíveis no curto prazo, morando juntos”, disse Bernie Waller, da Universidade do Alabama. “Isto é o que parece mais provável mais uma vez.”



É uma luta contínua para muitos que vivem no sul da Flórida arcar com o aumento dos aluguéis, já que a renda não aumentou no mesmo nível. Para alguns, isso significa trabalhar de dois a três empregos para sobreviver ou morar com várias pessoas, disse Kirk Brown, CEO da Handy.



“Eles foram excluídos da economia”, acrescentou. “Há um impacto mensurável no número de pessoas sem-teto que estamos vendo. Mas também devemos nos preocupar com o impacto que a insegurança financeira e a instabilidade habitacional causam nas estruturas familiares já em dificuldades.”



Fonte: Sun Sentinel.