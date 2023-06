Teste da Guarda Costeira atrasará viagem da Brightline para Orlando

Um programa de teste proposto pela Guarda Costeira dos EUA para exigir que uma ponte levadiça ferroviária sobre o rio St. Lucie permaneça aberta por longos períodos de tempo pode forçar a Brightline, o serviço de trem de alta velocidade, a cortar pela metade seu serviço planejado para Orlando, dizem autoridades ferroviárias.



O vão da ponte levadiça sobre a hidrovia Okeechobee do rio St. Lucie é um segmento crítico que a Brightline deve usar como parte de sua tão esperada expansão de West Palm Beach para Orlando. Espera-se que o novo serviço de passageiros comece no final deste verão, com 16 trens por dia em cada direção.

A ponte também é usada atualmente por mais de uma dúzia de trens de carga da Florida East Coast Railway (FEC) por dia. A FEC possui e opera a ponte, que faz parte de um corredor ferroviário costeiro de 351 milhas entre Jacksonville e Miami.



Seus trens de carga movimentam produtos que vão desde automóveis, perecíveis e alimentos embalados, até materiais de construção e industriais, etanol, biocombustíveis e gás natural líquido. Funcionários ferroviários temem que o teste proposto cause atrasos significativos de e para Port Everglades, Port of Palm Beach e PortMiami.



A regra exigiria que os trens de carga com mais de 2,5 milhas de comprimento e todos os trens da Brightline parassem quando a ponte fosse aberta para uso marítimo. O impacto, de acordo com a Brightline e a FEC, seria paralisar os trens enquanto eles esperam que a ponte abaixe - bloqueando cruzamentos movimentados ao longo do corredor ferroviário, incluindo o centro de Stuart.



De acordo com as regras operacionais atuais, a ponte fica aberta até a chegada de um trem, permitindo a passagem de barcos. Dentro de 8 minutos de um trem se aproximando, uma luz vermelha pisca e a ponte desce, depois volta a subir depois que o trem passa.



Durante o período de teste previsto pela Guarda Costeira, que decorreria de 21 de junho a 17 de dezembro, a ponte deve abrir aos 15 e 45 minutos a cada hora e permanecer aberto por até 15 minutos até que todas as embarcações fossem liberadas. Qualquer período aberto não deve exceder 15 minutos, de acordo com um aviso da Guarda Costeira arquivado na quinta-feira no Federal Register.



Um trem que se aproxima no circuito ferroviário no horário de abertura designado pode atrasar a abertura não mais que 5 minutos.



Em uma declaração conjunta ao South Florida Sun Sentinel, a Brightline e a FEC chamaram o período de teste proposto de “profundamente falho e resultará em impactos dramáticos no tráfego local, criará problemas de segurança para o público e é impossível para as operações ferroviárias de carga e passageiros cumprir.”



As empresas também afirmaram que o plano “foi feito unilateralmente e sem autoridade ou consideração pelo devido processo”.



Fonte: Sun Sentinel.