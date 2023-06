Verão - O que os pais precisam saber sobre afogamento "seco" e "secundário"

Em média, 10 pessoas morrerão hoje nos Estados Unidos como resultado de afogamento.



A imagem que a maioria de nós tem de um afogamento é a de uma pessoa se debatendo em águas profundas, afundando e não voltando. No entanto, algo que muitas pessoas podem não saber é que nem todos os afogamentos acontecem enquanto a pessoa está na água.



Para esse fim, especialistas em segurança aquática e médicos estão incentivando os pais a pensar no afogamento como um processo e não como resultado final de ficar debaixo d'água por muito tempo. A perspectiva de uma criança se afogar depois de sair da piscina ou da praia é algo que muitos pais não consideram.



Afogamento seco e afogamento secundário é quando uma pessoa pode se afogar horas depois de sair da água.







O afogamento seco acontece quando a água irrita a laringe (cordas vocais) e a pessoa tem uma reação inflamatória grave a ela. A reação causa espasmo nas cordas vocais (reflexo do laringoespasmo) e isso faz com que elas se fechem. A pessoa então tem problemas ou não consegue passar o ar para os pulmões. O laringoespasmo pode causar algo chamado edema pulmonar neurogênico, que causa um aumento da pressão nos pulmões e no coração, reduzindo a capacidade do corpo de obter oxigênio. O laringoespasmo pode ser desencadeado por algo tão simples quanto gotículas se a água atingir a laringe. A submersão em alta velocidade, como quando você desce um toboágua ou salta de um mergulho alto, também pode causar a reação.







O afogamento secundário acontece quando a água entra nos pulmões. Geralmente é uma pequena quantidade de água, mas preenche os alvéolos dos pulmões, causando edema pulmonar – ou líquido nos pulmões. Com água nas bolsas de ar, não há espaço para o ar, então a pessoa começa a se afogar. O afogamento secundário, ou retardado, como às vezes é chamado, pode acontecer horas após a inalação da água.





Os sintomas de afogamento seco e afogamento secundário são semelhantes e podem ser vistos entre uma hora e 24 horas após o incidente. Normalmente, mais cedo ou mais tarde com afogamento seco.

- Tosse

- Respiração ofegante

- Dor no peito

- Problemas respiratórios

- Sentindo-se extremamente cansado

- Lábios ou pele ficando azul

- Mudanças de comportamento

- Um som respiratório agudo chamado estridor

- Espuma ao redor da boca – Qualquer pessoa retirada da água que esteja tossindo ou cuspindo e com espuma ao redor da boca precisa de atendimento de emergência imediatamente.



Se uma pessoa que esteve na água apresentar algum desses sintomas, ligue para o 911 ou leve-a ao pronto-socorro do hospital o mais rápido possível.





Depende. O tratamento pode variar de observação por algumas horas, administração de oxigênio, radiografia de tórax ou suporte médico mais avançado – intubação ou uso de ventilador – nos casos mais graves. (isso é raro).





Aqui estão algumas dicas:

- Obviamente, observe seus filhos quando eles estiverem dentro e perto da água, qualquer água. Leva apenas alguns momentos para absorver água suficiente para causar afogamento.

- Certifique-se de que as crianças saibam nadar e observe para garantir que os nadadores fracos não saiam além de suas habilidades.

- Não deixe as crianças ficarem muito cansadas na água.

- Incentive-os a manter a boca fechada ao entrar na água ou quando seus rostos estiverem perto da água.

- Lembre-se dos sintomas. Se você vir algum em seu filho, leve-o ao hospital.







Afogamentos secos e afogamentos secundários são raros. Eles representam entre 1 e 2 por cento de todos os afogamentos nos Estados Unidos.



