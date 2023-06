Trump se declara inocente em primeira audiência no tribunal de Miami

O ex-presidente Donald Trump se declarou inocente das 37 acusações na tarde desta terça-feira (13) no tribunal federal de Miami. As acusações envolvem documentos secretos do governo dos EUA encontrados em sua propriedade em Mar-a-Lago em agosto passado.



A audiência histórica marca a primeira vez na história dos EUA em que um ex-presidente responde a acusações criminais na Justiça federal. O ex-presidente deixou seu próprio resort, o Trump National Doral, na cidade de Doral, sul da Flórida, por volta das 1:30pm, e seguiu em comboio de carros rumo a Miami.



Durante o tempo no tribunal, Trump fica sob custódia do U.S. Marshals – órgão da polícia federal americana – e, às 3pm responde diante de um juiz magistrado às acusações deste caso. A expectativa é de que ele irá se declarar inocente.



Uma vez dentro do prédio, Trump será fichado e terá as impressões digitais coletadas eletronicamente, mas não deve tirar uma foto – a famosa “mugshot”.



Em sua primeira aparição no tribunal, Trump será representado pelo advogado Todd Blanche, de acordo com uma fonte com conhecimento direto da situação. O ex-procurador-geral da Flórida, Chris Kise, também representará Trump.



O juiz magistrado dos EUA, John Goodman, presidirá a acusação, mas o caso será supervisionado pela juíza distrital dos EUA Aileen Cannon, indicada por Trump que decidiu a favor de Trump em uma disputa anterior na investigação.

A audiência desta terça-feira dará início ao que provavelmente será um processo judicial dramático e sinuoso, com processos criminais e de apelação que podem durar anos. Alguns documentos classificados continham informações sobre a defesa dos EUA e capacidades nucleares que exigiam tratamento especial, de acordo com a acusação.

O juiz magistrado confirmará com Trump que ele entende seus direitos sob a Sexta Emenda, incluindo seu direito a um julgamento rápido. Os advogados de Trump provavelmente renunciarão a uma leitura formal da acusação, e espera-se que o ex-presidente se declare inocente de todas as 37 acusações.



Após a audiência, Trump será provavelmente liberado da custódia enquanto aguarda julgamento, com a condição de retornar ao tribunal quando requisitado. Pode haver requisitos para que ele notifique o escritório do tribunal antes de viajar para determinado local.



Em suas redes sociais, Trump postou antes de ir ao tribunal que foi “UM DOS DIAS MAIS TRISTE DA HISTÓRIA DO NOSSO PAÍS. SOMOS UMA NAÇÃO EM DECLÍNIO!!!”



Acusações



Trump foi indiciado na semana passada por 37 acusações relacionadas a mais de 100 documentos confidenciais recuperados de Mar-a-Lago em agosto passado. As acusações incluem retenção intencional de informações de defesa nacional e conspiração para obstruir a justiça.



Em uma ordem judicial na noite passada, um juiz federal disse que os membros da mídia não teriam permissão para ter dispositivos eletrônicos no tribunal durante a acusação.



Após a acusação, Trump deve viajar de volta ao seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jersey, de onde deve fazer comentários sobre o caso esta noite. Ele passou a noite passada no Trump National Doral Miami vindo de Nova Jersey.

Fonte: AFP e Miami Herald.