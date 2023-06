Brasileiro de Orlando vence o Campeonato Mundial de Poker

Um brasileiro, residente da Flórida, é o mais novo campeão mundial de poker.

Na madrugada da sexta-feira, 9, Rafael Reis, radicado em Orlando, subiu ao topo do pódio e levou para casa o tão almejado bracelete de campeão mundial durante o World Series of Poder (WSOP) realizado em Las Vegas, NV. Com essa vitória, Reis tornou-se o detentor do 22º bracelete da história do Brasil.

Reis competiu contra sete adversários na mesa final do evento, que contou com um total de 2.456 inscrições, conquistando o cobiçado bracelete como troféu da competição, e um prêmio substancial de US$ 465.501.

Com essa histórica conquista, Rafael Reis entrou para o seleto grupo de campeões do poker mundial, e seu nome agora faz parte do rol de brasileiros que conquistaram o titulo do WSOP.



A jornada de Rafael Reis em busca do título mundial teve início em 2021, quando ele chegou perto de conquistar tal feito no Monster Stack, alcançando um respeitável terceiro lugar. Agora, em sua segunda oportunidade, ele agarrou o destino com determinação, não dando qualquer margem para escapar.



Demonstrando habilidade e determinação, Reis iniciou a mesa final do Evento #15, com sete jogadores, como líder em fichas, e soube administrar com maestria a dinâmica da mesa. Gradualmente, ele aumentou sua pilha de fichas e colocou pressão nos adversários, mostrando seu domínio do jogo.



O caminho até a vitória foi desafiador para Rafael Reis, que competiu contra 14 adversários na

aguardada fase final do Evento #15, o qual contou com um total de 2.456 inscrições. Essa etapa final foi comparada a um jogo de xadrez, onde cada movimento era estratégico e cada participante era um peão no tabuleiro. Com humildade e uma grande vontade de fazer história, Reis conquistou o tão cobiçado bracelete, além de um prêmio substancial de US$ 465.501.



Essa vitória coloca Rafael Reis no seleto grupo de campeões do poker mundial, e seu nome agora faz parte do rol de grandes conquistadores brasileiros na World Series of Poker. Com sua técnica apurada e uma atitude determinada, ele provou ser capaz de enfrentar os melhores do mundo e emergir como vencedor.



Texto: Vanessa Caetano Salmeron



Fotos: Divulgação do WSOP 2023.