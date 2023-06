Cirurgião de Tampa (FL) é punido por morte de paciente em cirurgia do bumbum brasileiro

O Conselho de Medicina da Flórida votou para punir um cirurgião cosmético de Tampa em conexão com a morte de uma paciente devido a um erro na cirurgia do bumbum brasileiro (brazilian butt lift).



A paciente Audrey Torres, de 35 anos, morreu após o procedimento realizado pelo Dr. Joseph Castellano há mais de três anos.

Joseph Castellano respondeu por negligência médica relacionado ao caso e compareceu a uma audiência disciplinar perante o Conselho de Medicina da Flórida na sexta-feira, 2 de junho. Em questão de segundos, sem qualquer testemunho, o Conselho aprovou um acordo com o médico.



De acordo com um relatório investigativo, Torres, uma mãe solteira, foi à clínica do Dr. Castellano para o procedimento em 20 de fevereiro de 2020. Durante o procedimento, um anestesiologista notou que o nível de oxigênio de Torres caiu. O 9-1-1 foi chamado, os paramédicos responderam e realizaram RCP, e Torres foi transportada para o Hospital Memorial próximo, onde morreu horas depois.



Um relatório da autópsia realizada em 31 de março de 2020 revelou que Torres morreu de “êmbolos gordurosos” – quando partículas de gordura entram na corrente sanguínea e bloqueiam a circulação.



De acordo com o relatório, as evidências mostraram que o Dr. Castellano injetou gordura no músculo de Torres, o que os investigadores disseram violar uma regra do Departamento de Saúde da Flórida em relação ao procedimento.



Essa regra, adotada em setembro de 2019, proíbe injeções intramusculares ou submusculares de gordura. Restrições adicionais em relação ao Brazilian Butt Lifts foram adicionadas desde então.



Segundo documentos do estado, o processo foi encerrado em $ 250.000, que serão usados para sustentar o filho de Torres, que, de acordo com uma ação civil, tinha 23 meses na época da morte de sua mãe.



Como parte de seu acordo com o Conselho de Medicina da Flórida, o Dr. Castellano receberá uma carta de preocupação, pagará uma multa de $ 10.000 dólares e custos investigativos, completará cinco horas de educação continuada e será impedido de fazer Brazilian Butt Lifts no futuro. Com informações da ABC News.







Nos círculos cirúrgicos, o lifting de bumbum brasileiro (BBL) é conhecido como o procedimento estético mais mortal já realizado e, apesar de vários apelos para melhorar os resultados, dados recentes sugerem que a mortalidade está piorando - especialmente no sul da Flórida - local com várias clínicas.



O lifting de bumbum brasileiro se tornou popular nas últimas 2 décadas, com procedimentos subindo mais de 800% somente na última década, de 7.382 em 2011 para 61.387 em 2021, de acordo com dados da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética, informou o MedPageToday.



